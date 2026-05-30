Irán desmiente que haya un acuerdo definitivo con EE.UU. y fija su línea roja

«El intercambio de mensajes continúa», afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

RT.-El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó este viernes que aún no ha llegado a un entendimiento final con EE.UU., por lo que continúa el intercambio de mensajes entre ambas partes.

«El intercambio de mensajes entre Irán y EE.UU. continúa, pero aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo», dijo el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, citado por la agencia Fars.

Por otro lado, el funcionario manifestó que ninguna de las partes occidentales, al hablar de Irán, puede utilizar el término «debe». «Tomamos nuestras propias decisiones basándonos en los intereses y derechos del pueblo iraní. Este es un punto clave», expresó al respecto.

Asimismo, fue enfático al señalar que en esta etapa de las negociaciones están centrados «en el fin de la guerra» y no van a entrar en detalles «sobre cuestiones nucleares».

Rechazo

Previamente se conoció de fuentes cercanas al proceso de negociación entre EE.UU. e Irán que han rechazado las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible acuerdo con Teherán, calificándolas como una «mezcla de verdad y mentira» y un intento de presentar una victoria ficticia.

Por ejemplo, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que Irán acordó abrir el estrecho de Ormuz sin recibir a cambio ninguna contraprestación y desmantelar su arsenal nuclear. No obstante, los interlocutores afirman que ninguna de estas condiciones figura en el texto real y que la segunda cuestión enumerada por Trump «carece de fundamento».

En la misma línea, el principal negociador de Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que su país no confía en las garantías verbales de EE.UU. y que no tomarán ninguna medida antes de que su contraparte actúe.

«No confiamos en garantías ni en palabras [de EE.UU.]; solo los hechos son la medida», dijo. «No se tomará ninguna medida antes de que la otra parte actúe», añadió.