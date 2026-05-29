Operativos de interdicción migratoria suman 1,133 detenciones este jueves

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Santo Domingo. — Agentes de la Dirección General de Migración (DGM) llevaron a cabo este jueves 28 de mayo jornadas de interdicción en distintos puntos del país, y detuvieron 786 extranjeros en condición irregular, además la institución recibió a 347 indocumentados aprehendidos por organismos de seguridad y defensa del Estado, elevando la cifra total de detenidos a 1,133.

Se destacan los operativos realizados en el sector La Jarda de Hoyo Claro, Verón, provincia La Altagracia, donde tras una persecución fueron aprehendidos 37 nacionales haitianos de un edificio. Durante este procedimiento, un individuo que se identificó como propietario del inmueble profirió amenazas contra el personal migratorio, contraviniendo las disposiciones vigentes sobre el alquiler de viviendas a extranjeros en estatus irregular.

Las labores de interdicción se desplegaron en diferentes lugares del territorio nacional, registrándose las siguientes detenciones por provincia: Santo Domingo 107, Independencia 93, Elías Piña 81, Pedernales 77, La Altagracia 73, Santiago 53, Dajabón 49, Montecristi 35, María Trinidad Sánchez 33, La Vega 28, Hermanas Mirabal 28, Barahona 27, San Juan 22, Valverde 18, Santiago Rodríguez 15, Peravia 15, Puerto Plata 13, San José de Ocoa 12 y Bahoruco 7.

DGM gestionó la salida de 507 personas por el paso fronterizo de Elías Piña, 359 por Dajabón, 172 por Jimaní y 95 por Pedernales.

Estas intervenciones se enmarcan en la estrategia de fortalecimiento del orden migratorio impulsadas por la DGM para contribuir a salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, y dan cumplimiento a la ley y normas migratorias, garantizando que en el proceso se aplique de manera efectiva y sostenida en toda la geografía dominicana.