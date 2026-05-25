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El Ministerio de Interior y Policía ( El Ministerio de Interior y Policía ( MIP ) intensificó la noche del pasado sábado las acciones contra la contaminación sónica y las violaciones a las normativas que regulan el funcionamiento de establecimientos comerciales, mediante operativos simultáneos realizados en distintas provincias del país, como parte de las estrategias para garantizar la convivencia pacífica y el orden ciudadano.

Las intervenciones fueron encabezadas por la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas ( COBA ), con el apoyo de unidades de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y representantes del Ministerio Público, quienes supervisaron decenas de negocios y dispusieron el cierre temporal de al menos seis establecimientos por incumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Los operativos abarcaron las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Azua, San Juan, Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde las autoridades verificaron permisos de operación, niveles de ruido, horarios de funcionamiento y ocupación irregular de espacios públicos.

En Samaná y María Trinidad Sánchez, equipos dirigidos por el mayor Rafelin Batista, encargado regional de Antirruidos de la Policía Nacional, realizaron inspecciones en centros de expendio de bebidas alcohólicas para comprobar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por el COBA. Los recorridos incluyeron zonas urbanas y comunidades de alta actividad nocturna.

En Samaná fueron emitidas 10 notificaciones y atendidas cinco denuncias ciudadanas relacionadas con contaminación sónica en sectores como Cosón, Las Terrenas y La Ceiba. Durante las intervenciones, las autoridades ordenaron correctivos inmediatos, incluyendo el retiro de bocinas instaladas hacia la vía pública y la reducción del volumen en establecimientos comerciales.

En Higüey, provincia La Altagracia, fueron notificados nueve establecimientos y supervisados otros diez. Mientras que en La Romana, los operativos se concentraron en sectores como Villa Verde y San Carlos, donde dos negocios fueron cerrados temporalmente tras las inspecciones realizadas.

Las acciones también alcanzaron San Pedro de Macorís, donde fueron notificados varios colmados por contaminación sónica, además de otros nueve negocios inspeccionados. En Azua, brigadas del COBA recorrieron diversos sectores del municipio cabecera, notificando establecimientos por incumplimiento de las regulaciones.

En San Juan, las autoridades desplegaron patrullajes preventivos y supervisiones en distintos sectores, resultando 10 negocios notificados por contaminación sónica, obstrucción de vías públicas y violación de horarios establecidos. Asimismo, fueron incautadas varias bocinas colocadas de manera irregular en espacios públicos.

En Santo Domingo Norte fueron cerrados temporalmente los establecimientos Julivan Billar, Oasis Car Wash y D Jansel Bar, por falta de documentación, contaminación sónica y violación de horario, respectivamente. Además, otros ocho negocios fueron notificados durante las intervenciones.

En Santo Domingo Este, el COBA y la Policía Nacional realizaron supervisiones en sectores como Invivienda, Los Mina, Mendoza y San Isidro, donde varios establecimientos fueron sancionados por ruido excesivo y obstrucción de la vía pública.

De igual manera, en Santo Domingo Oeste fue dispuesto el cierre temporal de Pink Bar Licor, mientras otros establecimientos comerciales fueron notificados e inspeccionados por distintas infracciones administrativas.

En el Distrito Nacional, las autoridades realizaron operativos preventivos y supervisiones focalizadas en sectores como Ensanche Luperón, Villas Agrícolas, Villa Juana y La Zurza, donde fueron notificados 12 establecimientos por violaciones relacionadas con contaminación sónica y ocupación irregular de espacios públicos.

Durante las intervenciones, las autoridades también incautaron múltiples bocinas utilizadas de manera indebida en calles y aceras, como parte de las acciones dirigidas a reducir la contaminación sónica y preservar la tranquilidad de las comunidades.

El Ministerio de Interior y Policía reiteró que estos operativos continuarán desarrollándose de manera permanente en todo el territorio nacional, con el objetivo de fortalecer el respeto a las normativas, garantizar la convivencia ciudadana y proteger el derecho de la población a vivir en entornos seguros y ordenados.