DGM intensifica operativos de interdicción; detiene a 1894 extranjeros

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Santo Domingo.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que en las jornadas de interdicción del viernes 15 de mayo detuvo 1,607 personas en condición migratoria irregular, a lo que se sumaron 287 que le fueron entregadas por entidades estatales de seguridad y orden, para un total de 1,894 detenidos. Además, fueron deportadas 1,274 cumpliendo los protocolos establecidos y el debido proceso.

Explicó estas operaciones son realizadas en coordinación con el Ejército de República Dominicana (ERD), el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional (PN) y otros organismos de seguridad del Estado, mediante patrullajes móviles, puestos de chequeo y labores de verificación migratoria en comunidades priorizadas, zonas urbanas, rurales y áreas fronterizas.

La DGM destaca en la información ofrecida, que estos operativos forman parte de un esquema permanente de vigilancia y control migratorio que busca enfrentar el tráfico ilícito de migrantes, prevenir acciones vinculadas a redes transnacionales y fortalecer la seguridad en zonas urbanas, rurales y fronterizas; intervenciones que son planificadas y ejecutadas con criterios técnicos y estratégicos, priorizando áreas identificadas mediante levantamientos e informes de inteligencia migratoria.

Las acciones de interdicción continúan desarrollándose activamente en el Gran Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez, Espaillat, Montecristi, Puerto Plata, Azua, Barahona, Bahoruco, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, entre otras demarcaciones intervenidas por las brigadas actuantes. La División de Operaciones de Inteligencia Migratoria (DOI-DIM) mantiene además labores de inteligencia, seguimiento y localización en puntos identificados como corredores de alta movilidad migratoria, para fortalecer las operaciones y capacidad de respuesta de la institución.

La institución reafirmó que continuará desarrollando operativos en todo el territorio nacional como parte de las políticas del Gobierno dominicano para garantizar una gestión migratoria ordenada y efectiva. Reiteró que todas las acciones son realizadas respetando la dignidad de las personas intervenidas, en cumplimiento de las normativas nacionales, los acuerdos internacionales y los procedimientos establecidos en materia migratoria; y garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración.