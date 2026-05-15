Faride Raful juramenta a 149 de extranjeros que asumen nacionalidad dominicana

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Un grupo de 149 personas adquirió la nacionalidad dominicana, a los que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful tomó el juramento durante una ceremonia en el Instituto Policial de Estudios Superiores (IPES).

Los nuevos ciudadanos provienen de distintas partes del mundo, y las nacionalidades con mayor representación son Venezuela con 39; Cuba 18, Colombia 14, Italia 12, España y Rusia 10 cada una.

Asimismo, hubo juramentados originarios de países tan lejanos como Bielorrusia, Pakistán, China, Sudáfrica, Bélgica, Alemania y Líbano, lo que refleja la diversidad cultural de quienes decidieron hacer de República Dominicana su hogar definitivo.

Durante el acto, Raful les exhortó a respetar las leyes, la Constitución y los valores democráticos de la nación y destacó la importancia de asumir con responsabilidad los deberes y derechos que conlleva la ciudadanía.

Expresó que convertirse en dominicano representa un compromiso con el desarrollo, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la identidad nacional, al integrarse de forma plena a la vida social, económica y cultural del país.

La funcionaria estuvo acompañada por el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Ernesto Cruz Cruz; Carlos Ogando, viceministro de Control de Armas y Municiones; Dayana Díaz, directora de Naturalización y otras autoridades.