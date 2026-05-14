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Santo Domingo. — La Dirección General de Migración (DGM) reportó la detención de 1,181 extranjeros en condición migratoria irregular en las intervenciones realizadas este martes 12 de mayo. Además, deportó 909 personas a sus países de origen.

De la totalidad de detenidos, la DGM recibió 286 individuos de otras instituciones de seguridad; el Ejército de República Dominicana (ERD) entregó 198 personas, la Policía Nacional (PN) 87 y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa, una persona.

En cuanto a la logística de retorno, en el punto de control fronterizo de Elías Piña se gestionó la salida de 579 deportados, representando el 63.7% del total de las deportaciones del día. Asimismo, se registraron salidas por los puntos de Dajabón con 347 personas, Jimaní con 170 y Pedernales con 92.

La provincia de La Altagracia registró la mayor actividad operativa con 137 detenciones, impactando sectores como Benerito, Bávaro, Verón y Friusa. El Gran Santo Domingo sumó 105 casos tras operativos en Los Alcarrizos, Sabana Perdida, Los Minas y la Avenida Duarte en el Distrito Nacional.

Además, se detuvieron 136 personas en Elías Piña, 72 en Pedernales, 47 en Santiago, 46 en Independencia, 43 en La Vega, 39 en Barahona y 37 en Hermanas Mirabal. También se realizaron interdicciones en Valverde (33), Dajabón (32), Montecristi (29), Bahoruco (28), María Trinidad Sánchez (25), Santiago Rodríguez (19), San Juan (18), Puerto Plata (18), Peravia (15), El Seibo (9) y Azua (7).

Con este despliegue, la Dirección General de Migración continúa ejecutando su mandato legal de ordenamiento migratorio, asegurando la vigilancia constante en puntos estratégicos y zonas rurales de todo el territorio dominicano.