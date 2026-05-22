DGM detiene ambulancia transportando haitianos indocumentados

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Dajabón. – En un operativo de inteligencia y seguimiento realizado en coordinación con el Ministerio Público y el Ejército de República Dominicana (ERD), la Dirección General de Migración (DGM) interceptó en la provincia Dajabón una ambulancia que era utilizada para el traslado irregular de nacionales haitianos indocumentados.

La acción estuvo a cargo de agentes de inteligencia migratoria, quienes desde hacía varios meses daban seguimiento al conductor del vehículo, identificado como Anderson Ramón Estévez Pacheco, porque se sospechaba que ofrecía transporte a extranjeros en condición migratoria irregular desde la zona fronteriza hacia distintos puntos del país.

La detención se realizó luego de que las autoridades detectaran que la ambulancia de la cooperativa COOPBUENO, marca Hyundai modelo CVX, recogiera a dos nacionales haitianos frente al consulado de Haití ubicado en la calle 27 de febrero de la ciudad fronteriza Dajabón.

Tras iniciar el desplazamiento por la carretera Dajabón–Santiago Rodríguez, agentes de la DGM, con apoyo del Ejército, interceptaron el vehículo en el chequeo militar “El Rodeo”, en el municipio Partido, donde fueron detenidos los extranjeros, ambos en condición migratoria irregular.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades ocuparon documentos médicos procedentes de Haití y de un centro de salud en Santiago Rodríguez. Los detenidos informaron que pagaron la suma de nueve mil pesos para ser trasladados.

La ambulancia, el conductor y los extranjeros detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio (CPM) de Dajabón, para ser puestos a disposición del Ministerio Público y someter el caso a los procedimientos legales correspondientes.

La DGM, institución responsable del control migratorio y regular la permanencia de extranjeros en territorio dominicano, informó que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia y los operativos de interdicción en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la Ley General de Migración, pero siempre respetando los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.