CITY Las Terrenas impulsa en SIMA 2026 su propuesta de lujo con seguridad jurídica

Madrid, España. – El desarrollo inmobiliario y turístico CITY Las Terrenas participa en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2026), presentando oficialmente su propuesta integral orientada al lujo, el bienestar, la sostenibilidad y la seguridad jurídica, consolidándose como una de las iniciativas dominicanas con mayor proyección en el escenario inmobiliario internacional.

El proyecto CITY LT surge como respuesta al crecimiento sostenido del turismo en Las Terrenas y a la necesidad de ampliar la oferta de servicios, entretenimiento e infraestructura de alto nivel para visitantes e inversionistas. La propuesta busca transformar la experiencia turística de la zona mediante un concepto moderno, exclusivo y alineado con las tendencias globales del turismo premium.

“CITY Las Terrenas no es solo un proyecto inmobiliario; es una experiencia cinco estrellas creada para combinar lujo, bienestar, sostenibilidad y seguridad jurídica en uno de los destinos más exclusivos del Caribe”, expresó Doménico Piacquadio, CEO del proyecto.

En el centro del desarrollo se encuentra Hotel Suites CITY, concebido como una experiencia cinco estrellas donde se integran arquitectura contemporánea, confort y servicios de primer nivel. El proyecto ha sido diseñado no solo como un espacio de hospedaje, sino como un entorno pensado para el disfrute, la relajación y un estilo de vida exclusivo.

La propuesta contempla suites exclusivas, locales comerciales cuidadosamente seleccionados, restaurante, bar, spa & wellness, canchas de pádel, anfiteatro y un boulevard destinado al paseo y la vida social, convirtiéndose en un nuevo punto de referencia para el turismo nacional e internacional.

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la sostenibilidad. CITY incorporará tecnologías orientadas al ahorro energético y a la optimización de la producción eléctrica, reduciendo el impacto ambiental y fortaleciendo la eficiencia operativa del complejo.

Asimismo, el diseño urbanístico prioriza la integración con el entorno natural, ya que la edificación ocupará únicamente el 20 % del área total, preservando amplias zonas verdes, espacios abiertos y un paisajismo armónico para crear una experiencia más saludable y equilibrada tanto para residentes como visitantes.

Los representantes del proyecto destacaron además que CITY cuenta con respaldo legal y una estructura enfocada en ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas, fortaleciendo así la confianza y la proyección internacional del desarrollo.

En ese sentido, Rubén García, director socio de la Oficina de Abogados Guzmán Ariza Las errenas, Samaná y Las Galeras, destacó que la seguridad jurídica es un elemento fundamental al momento de realizar una inversión.

Señaló que CITY Las Terrenas, además de ofrecer apartamentos turísticos premium, gestión hotelera profesional y rentabilidad en dólares, llega a SIMA 2026 como una propuesta diferenciadora al brindar desde el inicio el acompañamiento legal necesario para garantizar confianza y respaldo a los inversionistas del proyecto.