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SANTIAGO.- El Gran Arena del Cibao se convirtió en el escenario de una multitudinaria celebración en honor a más de 10 mil madres de Santiago de los Caballeros, donde el Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), continuó llevando alegría, reconocimientos y asistencia integral como parte del programa “Madres que sostienen, alimentan y protegen”.

La actividad fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el director de esta institución, Edgar Augusto Féliz Arbona, quienes en coordinación con la gobernadora provincial, Rosa María Santos Méndez; el senador de la provincia, Daniel Rivera; el alcalde municipal, Ulises Rodríguez; legisladores, juntas de vecinos y líderes comunitarios, valoraron como una iniciativa de alto impacto social el respaldo que brinda el Gobierno del presidente Luis Abinader Corona a las madres dominicanas, especialmente a las de la región del Cibao.

Durante la actividad, las asistentes hicieron vibrar el Gran Arena del Cibao con su entusiasmo cada vez que eran anunciadas como ganadoras de los diferentes premios entregados por DASAC, entre ellos neveras, lavadoras, camas, juegos de sala, comedores, estufas y otros electrodomésticos y artículos del hogar.

El director de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó que estas celebraciones forman parte de un amplio programa de asistencia social impulsado por el Gobierno, con el objetivo de llevar apoyo y esperanza a miles de madres en todo el territorio nacional.

“Por disposición del presidente Luis Abinader estamos desarrollando estas jornadas para reconocer el sacrificio, amor y entrega de las madres dominicanas. Nuestro objetivo es impactar a más de 150 mil madres en todo el país durante este mes de mayo, llevándoles no solo premios y entretenimiento, sino también apoyo y cercanía”, expresó Féliz Arbona.

Las jornadas de este fin de semana en la región del Cibao, también llevaron alegría a más de 10 mil madres de las provincias Hermanas Mirabal, Duarte, Samaná y María Trinidad Sánchez, las que sumándose a las ya impactadas en San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua, contabilizan más de 30 mil progenitoras asistidas.

Además de las entregas de premios, las jornadas incluyen canastillas para embarazadas, entrega de kits de raciones alimenticias y un almuerzo para las asistentes, gracias a la instalación de cocinas móviles en el lugar.

Féliz Arbona informó que las actividades continuarán desarrollándose en todas las provincias del país, reuniendo a madres de diferentes comunidades como parte del reconocimiento permanente a ese ser especial que representa el corazón y la fortaleza de las familias dominicanas.