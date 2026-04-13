Crónica de un viaje del CDP sin desperdicios

Por Olivo De Leon

NEIBA, Bahoruco.- El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) organizo, el sabado 11 de abril, un viaje alrededor del Lago Enriquillo, super completo, sin desperdicios, que sobrepaso las expectativas que se crearon entorno al mismo.

Partimos de la sede del CDP a las seis de la mañana, en cuatro autobuses y una camioneta, repletos de periodistas. Dos horas después, a las 8:00 de la mañana, fue distribuido el desayuno en cada asiento de cada autobús.

La primera parada la hicimos en el balneario Las Marías, en Neiba, donde nos recibió el alcalde del municipio de Neiba, Yadel Subervi; el senador de la provincia de Bahoruco, Andres Guillermo Lama Perez; y Faustino Reyes, secretario general de la seccional Bahoruco del CDP.

La segunda ocasión que nos detuvimos fue en una montaña donde los tainos, originarios de estas tierras, tallaron caritas de humanos y animales y dejaron su testimonio de vida para las generaciones que les sucedieron.

De ahí pasamos al Lago Enriquillo e Isla Cabritos, hogar de iguanas, caimanes, lagartos, barrancoli y otros animales.

La tercera parada tuvo lugar en el balneario de Boca de Cachón, en La Descubierta. Allí disfrutamos de un sabroso almuerzo que acompañamos de una de las limonadas mas ricas que he degustado.

Pasamos, entonces, a Jimani, en cuya frontera con Haiti nos reunimos con los cuerpos armados dominicanos que la custodian e hicimos una breve parada en la fortaleza.

A partir de ahi regresamos a Santo Domingo, aunque nos detuvimos, brevemente, en Neiba para esperar uno de los autobuses que se detuvo a recargar combustible.

Una vez que reiniciamos el retorno, las chicas que gentilmente nos sirvieron agua, refrescos, alimentos y atenciones durante todo el trayecto, nos dieron unos bocadillos para cenar.

Retornamos al punto de partida a las 11:00 de la noche, donde pasamos algún tiempo constatando taxis para el traslado de muchos a sus hogares.

Luis Perez, presidente del CDP, mostro, una vez mas, sus habilidades de buen organizador, de buen gerente, y de un gran líder de la organización.