DASAC beneficia a más de 10 mil madres con jornada nacional

Las actividades que se desarrollan por instrucciones del presidente Luis Abinader Corona, ya han impactado a madres de las provincias San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua

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AZUA.- Entre sonrisas, aplausos, muestras de cariño y un ambiente cargado de emoción, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) continuó este domingo en la provincia de Azua la gran jornada nacional “Madres que Sostienen”, iniciativa del gobierno que ya ha impactado a más de 10 mil madres en distintas provincias del país.

Este domingo más de tres mil madres azuanas disfrutaron de una celebración especial organizada para reconocer su esfuerzo, entrega y dedicación diaria como pilares fundamentales de la familia dominicana.

Esta jornada se suma a las actividades realizadas en San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa, llevando asistencia social, integración comunitaria y momentos de alegría a madres de diferentes sectores vulnerables.

Durante los encuentros, la institución realiza entrega de electrodomésticos, artículos para el hogar, canastillas para embarazadas y raciones alimenticias, además de ofrecer almuerzos preparados por las cocinas móviles y dinámicas recreativas que fortalecen la convivencia familiar y comunitaria.

El director de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó que estas jornadas forman parte del compromiso humano y social impulsado por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, para continuar dignificando y respaldando a las madres dominicanas.

“Nos llena de satisfacción ver la felicidad de tantas madres que hoy reconocemos y premiamos por cada uno de sus méritos. Estamos llevando una mano amiga a cada provincia, porque esa ha sido la visión del presidente Luis Abinader Corona: trabajar cerca de la gente y atender a quienes más lo necesitan”, expresó Féliz Arbona.

Asimismo, señaló que las madres representan el motor de miles de hogares y aseguró que la institución continuará recorriendo el territorio nacional con acciones orientadas a fortalecer el bienestar de las familias dominicanas.

En cada una de las actividades de han estado presentes las gobernadoras de esas provincias, senadores, diputados, funcionarios y líderes comunitarios, quienes coinciden en ponderar la acción social del gobierno con las madres de todo el país.

La jornada “Madres que Sostienen” continuará desarrollándose en todas las provincias del país, reafirmando el compromiso de DASAC de seguir llevando asistencia social y esperanza a las comunidades más necesitadas.