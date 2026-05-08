Gobierno inicia en San Cristóbal gran jornada nacional por el Día de las Madres a través de DASAC

Edgar Augusto Féliz Arbona, adelantó que las iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno para honrar y reconocer el esfuerzo, dedicación y entrega de las madres, llegaran a todo el territorio nacional.

Fuente externa

SAN CRISTÓBAL. –El Gobierno dominicano dejó iniciada este fin de semana la gran jornada nacional de celebración del Día de las Madres, organizada por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), en coordinación con autoridades locales y organizaciones comunitarias.

En el acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la gobernadora provincial, Pura Casilla y el director de esta institución Edgar Augusto Féliz Arbona, cientos de madres provenientes de distintos sectores de la provincia, participaron de un ambiente de alegría, integración y reconocimiento promovido por el Gobierno del presidente Luis Abinader Corona.

Durante el lanzamiento, Féliz Arbona, destacó que esta jornada especial se desarrollará en todas las provincias del país como parte de las iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno para honrar el esfuerzo, la entrega y el papel fundamental que desempeñan las madres dominicanas en la sociedad.

“Hoy damos inicio a una celebración nacional dedicada a nuestras madres, mujeres luchadoras que representan el corazón de cada hogar dominicano. Es por ello que llevaremos esta alegría a cada rincón del país, en nuestro compromiso de seguir trabajando cercano a la gente y respaldando a las familias”, expresó Féliz Arbona.

El funcionario explicó que las actividades están siendo coordinadas junto a gobernaciones provinciales, alcaldías, legisladores, juntas de vecinos, iglesias, clubes de madres y líderes comunitarios, garantizando así una amplia integración de los distintos sectores sociales en cada territorio.

De su lado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, valoró y reconoció el esfuerzo, amor y entrega de las madres dominicanas, resaltando el papel fundamental que desempeñan en la formación de las familias y el desarrollo de la sociedad.

Asimismo, expresó que las madres ocupan un lugar prioritario para el presidente de la República, Luis Abinader Corona, quien mantiene una atención constante a sus necesidades mediante la creación de políticas públicas orientadas a mejorar su calidad de vida.

Durante el encuentro que fue bendecido por el sacerdote Fray José Gerardo, las madres disfrutaron de un almuerzo especial preparado a través de las cocinas móviles de DASAC, además de participar en diversas dinámicas organizadas para la ocasión.

Como parte de la celebración, fueron entregados importantes premios y artículos para el hogar, incluyendo neveras, estufas, lavadoras, juegos de sala, comedor, camas, abanicos, entre otros electrodomésticos, mientras la jornada también incluyó la entrega de canastillas a embarazadas y un operativo de entrega de raciones alimenticias casa por casa en diversos sectores de esta provincia.

Féliz Arbona resaltó además el respaldo brindado por las autoridades locales y las organizaciones comunitarias, señalando que el éxito de estas actividades radica en el trabajo conjunto y en el compromiso de acercar las acciones sociales del Gobierno a la población.

Con esta gran jornada nacional, donde también participaron legisladores de esta provincia, DASAC reafirma su compromiso de continuar desarrollando iniciativas de impacto social que forta