Inauguran Cuartel de Bomberos en Carreras de Yeguas

Por Coronel Lic. Rafael Caraballo

San Juan de la Maguana.-Las autoridades civiles y militares dejaron formalmente inaugurado el Cuartel General del Cuerpo de Bomberos del Distrito Municipal Carreras de Yeguas, en un acto encabezado por el señor alcalde, Lic. Ruddys Lugo de los Santos, junto a representantes de Interior y Policía, líderes comunitarios y miembros de diferentes instituciones comprometidas con la seguridad y el bienestar colectivo.

La apertura de esta importante institución marca un paso trascendental para la protección de vidas y propiedades en esta histórica comunidad de la provincia de San Juan de la Maguana. Bajo las orientaciones y la dirección del Intendente General, Gendis Jiménez, acompañado de un equipo de hombres y mujeres con profunda vocación de servicio, inicia formalmente una gestión que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y consolidar la confianza de la ciudadanía en sus organismos de auxilio.

Sin embargo, más allá del acto protocolar y del simbolismo de una inauguración, este acontecimiento también representa un llamado de atención sobre la necesidad permanente de fortalecer las instituciones de socorro en las comunidades rurales y distritos municipales del país. Durante años, muchas localidades han enfrentado limitaciones en materia de equipos, recursos y preparación para responder a situaciones de emergencia, por lo que la puesta en funcionamiento de este cuartel constituye un avance necesario y una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad.

En ese mismo sentido, el Patronato de Bomberos Internacionales Dominicanos, filial Puerto Rico, con presencia e impacto en gran parte de los Estados Unidos y Europa, asumió públicamente el compromiso de brindar apoyo y asistencia técnica a este importante proyecto. El compromiso fue expresado y certificado por el Intendente General de la entidad, Coronel Manuel Ortiz Sánchez, quien reafirmó con hechos y palabras su respaldo al fortalecimiento institucional del Cuerpo de Bomberos de Carreras de Yeguas.

La comunidad reconoce que este esfuerzo no debe quedar únicamente en una ceremonia inaugural, sino convertirse en el inicio de una etapa de desarrollo, capacitación y equipamiento constante, donde el respaldo de Interior y Policía, las autoridades municipales y las organizaciones aliadas sea continuo y efectivo.

Carreras de Yeguas, comunidad histórica perteneciente a la provincia de San Juan de la Maguana, tierra vinculada al legado patriótico de Francisco del Rosario Sánchez, da hoy un paso importante hacia una cultura de prevención, protección y servicio ciudadano.