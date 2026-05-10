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Santo Domingo.– El director ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Juan Salas, aseguró que el país fortalece su preparación mediante el uso de herramientas científicas y tecnológicas para una mejor gestión del riesgo de desastres, ante los posibles efectos del fenómeno de “El Niño”, que según estudios este año tiene posibilidades de convertirse en uno de los más intensos de las últimas tres décadas.

Salas explicó que, ante los pronósticos meteorológicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés), que advierten sobre la posible formación del fenómeno climatológico a finales de este año, las instituciones del sistema de respuesta de la República Dominicana trabajan de manera coordinada para anticiparse a sus impactos.

“El calentamiento global está modificando el comportamiento de los fenómenos climáticos. Hoy en nuestro país se reduce el riesgo de desastres con más herramientas científicas e inversiones en áreas estratégicas. Una muestra de esto es el mapeo de 53 sectores vulnerables del Distrito Nacional, donde por lo regular se registran inundaciones y deslizamientos, siendo esto una pieza importante para tomar decisiones adecuadas”, dijo el director.

Indicó que la Defensa Civil, junto a los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, se mantiene en constante monitoreo de las condiciones climáticas, utilizando sistemas de información, análisis de datos y herramientas de georreferenciación, que permiten identificar zonas vulnerables y planificar acciones preventivas.

Destacó además el trabajo conjunto de la entidad junto a academias científicas como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), que busca pasar de la reacción a la prevención, con el desarrollo de un simulador basado en inteligencia artificial para la toma de decisiones en gestión de riesgos y emergencias climáticas.

Mencionó además aplicaciones móviles disponibles para reportar incidencias, como es el caso de AlertaDo, una app gratuita desarrollada por la Defensa Civil, para que la población reporte en tiempo real diversas situaciones, ayudando así a la respuesta y a georreferenciar el riesgo.

El funcionario reiteró que construir ciudades resilientes es un compromiso que requiere seriedad, tecnología y resultados medibles.