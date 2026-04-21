Alcaldesa Wendy Cepeda revelará impacto de su gestión en obras públicas y bienestar social

Por Diego Torres

San Luis, .. La alcaldesa Wendy Cepeda se prepara para su rendición de cuentas este 24 de abril, un evento que tendrá lugar en el Club Recreativo Ozama y al que se espera la asistencia masiva de la población de San Luis. Cepeda expondrá los logros alcanzados durante sus dos años de gestión al frente de la Junta Municipal, destacando importantes avances en infraestructura, equipamiento, modernización institucional y un significativo fortalecimiento del tejido social, deportivo y ambiental en el distrito.

Entre los hitos que se anticipa mencionará la alcaldesa, se encuentra la culminación de la funeraria en El Naranjo, una obra esperada por la comunidad. Asimismo, se resaltará la construcción del puente que conecta La Reforma con El Cabreto, mejorando significativamente la conectividad en la zona. Un avance notable es el del parque más grande de San Luis, ubicado en El Bonito de San Isidro, que ya cuenta con un 65% de progreso.

La gestión de Cepeda también ha abarcado la remodelación del Cuerpo de Bomberos y de la Sala Capitular del ayuntamiento, modernizando estas importantes instituciones. Se destaca la remodelación del departamento de Contabilidad y la próxima remodelación del departamento de Prensa, con el objetivo de mantener a la población de San Luis informada las 24 horas. Para ello, el departamento de prensa instalará Instagram, canales de YouTube y una página web más moderna, lo que transformará completamente la presencia de la Junta Municipal en las redes sociales.

La cocina de la Junta Municipal fue completamente instalada con nuevos equipos, y se adquirieron computadoras, varios camiones y palas para mantener la limpieza del poblado.

Un logro fundamental que será presentado es la labor del Departamento de Asuntos Comunitarios, que, con el apoyo de los vocales, creó una nueva ley y reglamento para las juntas de vecinos. Esta iniciativa otorga un nuevo marco normativo para su funcionamiento, unificando criterios y fortaleciendo su rol dentro de la Junta Municipal.

En el ámbito deportivo y recreativo, se prevé la presentación de la terminación en un 95% de un techado en la zona de Camino al Sur, precisamente en el Club Recreativo Ozama, con el objetivo de fomentar el deporte en el distrito. Además, se destacará la realización de un gran torneo en El Bonito de San Isidro con jóvenes de la zona, y el anuncio de las reparaciones de todos los plays del distrito municipal San Luis, reforzando el compromiso con el deporte local.

Un pilar importante de su gestión ha sido la protección del medio ambiente local, así como su activa participación en todas las reuniones con la Defensa Civil, Cruz Roja, juntas de vecinos, e iglesias católica y cristiana. Esta colaboración constante ha permitido mantener la amistad y la sinergia entre todas las instituciones del distrito municipal San Luis, consolidando un frente unido para el bienestar de la comunidad.

La alcaldesa anunciará también la realización de aceras y contenes en el barrio La Piña, donde se ejecutó el presupuesto participativo, y en decenas de otros barrios del distrito. Se destacan la instalación de bombas sumergibles y transformadores, así como la entrega de útiles escolares a los niños. En un gesto de compromiso social, la gestión de Cepeda ha brindado decenas de ayudas a iglesias de distintas índoles (cristianas, católicas, adventistas), ha impulsado la construcción de casas para personas de escasos recursos y ha proporcionado ayuda a familias pobres del distrito municipal San Luis. Estos logros demuestran un enfoque integral en el desarrollo comunitario.