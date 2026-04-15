San Luis apoya iglesia con materiales del Presupuesto Participativo

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San Luis, Santo Domingo Este. – La Junta Municipal San Luis (JMSL), encabezada por la alcaldesa Wendy Cepeda, realizó la entrega de materiales de construcción a la Iglesia Ministerio Cristiano Amor, Verdad y Santidad, como parte de la ejecución del Presupuesto Participativo dirigido a las iglesias del distrito municipal.

La actividad se llevó a cabo con la presencia del pastor Víctor Antonio Ramírez Peña, líder de la congregación beneficiada, así como de diversos pastores y comunitarios que acompañaron este importante acto. Entre los presentes estuvieron el Pastor Efraín Sabino Castro (Enlace JMSL), Víctor de la Cruz, Virtudes Jiménez, Rosa Montero y Miguel Custodio, quienes valoraron positivamente este aporte para el fortalecimiento de la obra comunitaria y espiritual.

Durante su intervención, la alcaldesa Wendy Cepeda destacó la importancia de este tipo de iniciativas que impactan de manera directa a las iglesias, reconociendo su rol fundamental como entes de apoyo social, orientación y desarrollo comunitario.

Asimismo, hizo un llamado a la concientización ciudadana sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos, enfatizando la necesidad de evitar la creación de vertederos improvisados y la contaminación de las calles. En ese sentido, ideó la implementación de un plan estratégico en conjunto con las iglesias y las comunidades, orientado a mantener un San Luis más limpio y organizado.

La ejecutiva municipal también resaltó que es una prioridad del presidente de la República continuar trabajando por un Santo Domingo Este limpio, por lo que estas acciones forman parte de una visión integral de desarrollo y bienestar colectivo.

Con esta entrega, la Junta Municipal San Luis reafirma su compromiso de seguir impulsando el Presupuesto Participativo como una herramienta de inclusión, desarrollo y fortalecimiento de las comunidades, integrando a las iglesias como actores clave en la transformación social del municipio.