Wendy Cepeda reúne colaboradores y comunidades en Semana Santa 2026

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San Luis, Santo Domingo Este. – En el marco de la conmemoración de la Semana Santa 2026, la alcaldesa Wendy Cepeda llevó a cabo en el día de hoy un significativo compartir de habichuelas con dulce, dirigido a los colaboradores de la Junta Municipal San Luis y a diversas comunidades del distrito.

La actividad principal se realizó junto a los colaboradores de la institución, en un ambiente de armonía, unidad y compañerismo, resaltando las tradiciones culturales dominicanas propias de esta época. Durante el encuentro, participaron encargados de distintos departamentos, así como los regidores Joel Nieves, Alba de Arias, Celestina del Villar y Martha Canaan. San Luis objeta aprobación de uso de suelo para cementerio y acusa al Ayuntamiento de SDE de injerencia territorial

Como parte de esta iniciativa, también se realizaron jornadas comunitarias de compartir en el sector El Naranjo, donde la comunidad participó activamente junto a dirigentes comunitarios, entre ellos el presidente de la Junta de Vecinos, Tony de los Santos, y Zunilda Chevalier.

De igual manera, se llevó a cabo otro compartir en la comunidad de La Reforma de Cabreto, contando con la presencia de dirigentes y comunitarios, entre ellos Gregorio de Jesús, Santa de Jesús, el alcalde Eliseo Castillo (Chijo) y Masiel Guzmán.

Estas acciones reafirman el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de los vínculos institucionales y comunitarios, promoviendo la integración, la solidaridad y los valores culturales y espirituales que caracterizan a la comunidad de San Luis.

La Junta Municipal San Luis continúa impulsando iniciativas que contribuyen al bienestar colectivo y al fortalecimiento de la convivencia en todo el distrito municipal.