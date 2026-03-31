Wendy Cepeda reúne colaboradores y comunidades en Semana Santa 2026

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San Luis, Santo Domingo Este. – En el marco de la conmemoración de la Semana Santa 2026, la alcaldesa Wendy Cepeda llevó a cabo en el día de hoy un significativo compartir de habichuelas con dulce, dirigido a los colaboradores de la Junta Municipal San Luis y a diversas comunidades del distrito.
La actividad principal se realizó junto a los colaboradores de la institución, en un ambiente de armonía, unidad y compañerismo, resaltando las tradiciones culturales dominicanas propias de esta época. Durante el encuentro, participaron encargados de distintos departamentos, así como los regidores Joel Nieves, Alba de Arias, Celestina del Villar y Martha Canaan.
Como parte de esta iniciativa, también se realizaron jornadas comunitarias de compartir en el sector El Naranjo, donde la comunidad participó activamente junto a dirigentes comunitarios, entre ellos el presidente de la Junta de Vecinos, Tony de los Santos, y Zunilda Chevalier.
De igual manera, se llevó a cabo otro compartir en la comunidad de La Reforma de Cabreto, contando con la presencia de dirigentes y comunitarios, entre ellos Gregorio de Jesús, Santa de Jesús, el alcalde Eliseo Castillo (Chijo) y Masiel Guzmán.
Estas acciones reafirman el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de los vínculos institucionales y comunitarios, promoviendo la integración, la solidaridad y los valores culturales y espirituales que caracterizan a la comunidad de San Luis.
La Junta Municipal San Luis continúa impulsando iniciativas que contribuyen al bienestar colectivo y al fortalecimiento de la convivencia en todo el distrito municipal.