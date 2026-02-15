Por Tyrone Dotel

Santo Domingo, R.D. La Escuela de Fotografía del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), presentó en el lobby del auditorio de la alta casa de estudios, la exquisita e impresionante exposición fotográfica “Microbelleza Dominicana”, autoría del talentoso fotógrafo Juan Israel Martínez, egresado de dicha Escuela y que, gracias a la técnica de la microbelleza, logró destacar la belleza de variados insectos.

En sus palabras de bienvenida, el Dr. José Ramón Holguín Brito, rector del ITSC, agradeció a Martínez por poblar la alta casa de estudios con su arte y con la generosidad con la que mira a los pobladores diminutos de la naturaleza dominicana.

“Hoy en el ITSC la belleza ha sido invitada para bailar con la creatividad de la mano y la inteligencia de Juan Israel. Él nos ha invitado a ser sus cómplices. Les invito a no detenerse en la exterioridad que nos regala en arte, si no a ir adentro donde está lo que nos cuenta: su amor por la naturaleza, su visión de la vida pequeña que se hace grande en la cámara, su paciencia que enternece, la palabra impronunciada que cierra los labios para hacerse silencio en la imagen”, externó Holguín Brito.

En tanto, el artista invitado explicó que la microbelleza es una técnica que ayuda al artista a corregir, embellecer o mejorar algunos rasgos del ser humano y en su caso, la naturaleza.

“La hemos aplicado para destacar la belleza de algunos insectos que, al colocarlos en una flor, en una hoja o en cualquier simbología abstracta, ha permitido destacar los rasgos de su exótica manera de ser”, afirmó.

En ese mismo tenor, Juan Carlos Fernández, coordinador de la carrera Técnico Superior en Fotografía, externó que dicho proyecto pretende habitar un espacio artístico en la fotografía entomológica, donde converjan el arte y la observación científica, evidenciando la belleza oculta en un mundo microscópico.

“Microbelleza Dominicana” es una obra que nace con el propósito de mostrar la riqueza biológica de la Republica Dominicana, desde una perspectiva artística, invitando al espectador a detenerse, observar y valorar la vida que se aloja en los pequeños detalles”, afirmó Fernández.

De igual manera, el destacado docente anunció que pretenden llevar dicha muestra a diversos escenarios del país, “para contribuir a la valoración de la biodiversidad dentro del ecosistema dominicano y que todos puedan valorar la calidad académica de nuestra Escuela de Fotografía”.

Durante la significativa actividad también estuvieron presentes Silvana Gálvez, vicerrectora Académica, Francis Castro, vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación y Lineed Bruno, vicerrectora de Vinculación y Extensión.

Por igual, directores, encargados y coordinadores, más personal administrativo, docente y estudiantes.

Asimismo, como invitados especiales estuvieron Luisa Jorge, directora ejecutiva de la Fundación Filarmonía; Erick Quezada, analista de división de la División de Desarrollo Empresarial (PARAMIPIMA), en representación de Damaris Toribio, encargada de dicha División.

De igual manera, los padres de Juan Israel Martínez, Julio Martínez y Dulce Pérez; así como Jennifer Ramírez (esposa) y Dilan Misael Martínez (hijo).