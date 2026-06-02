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Economía

Ministerio de Trabajo reitera jueves Corpus Christi no es laborable

Fuente Externa
Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo  reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que el jueves 4 de junio de 2026, fecha en la que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi, no se cambia. 

Por tanto, en los sectores público y privado, de conformidad con la Ley Núm. 139-97 que regula el traslado de los días feriados, las labores se reanudan el próximo viernes 5 del presente mes, atendiendo a la aplicación de los días feriados. 

La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido en la referida ley, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país. 

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