Fuente Externa

Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que el jueves 4 de junio de 2026, fecha en la que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi, no se cambia.

Por tanto, en los sectores público y privado, de conformidad con la Ley Núm. 139-97 que regula el traslado de los días feriados, las labores se reanudan el próximo viernes 5 del presente mes, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido en la referida ley, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.