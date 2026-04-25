Fuente Externa

Santo Domingo. – El Ministerio de Defensa realizó un acto de alto valor estratégico en el Campamento Militar “16 de Agosto”, donde el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., encabezó la entrega de nuevo equipamiento militar al Ejército de República Dominicana, recibido por su comandante general, el mayor general Jorge Iván Camino Pérez, ERD.

El equipamiento será asignado a las unidades de la Primera Brigada de Infantería —Primer Batallón “Juan Pablo Duarte”, Segundo Batallón “Francisco del Rosario Sánchez”, Tercer Batallón “Matías Ramón Mella”— así como al Batallón de Comandos, unidades clave en la defensa y seguridad nacional.

Esta entrega se realiza en cumplimiento de las directrices del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas.

El lote entregado incluye fusiles IWI ARAD calibre 5.56, ametralladoras Negev calibre 7.62 destinadas a plataformas de patrullaje y transporte, fusiles de precisión Barrett y Daniel Defense, así como más de 11,000 uniformes de faena confeccionados por la Industria Militar Dominicana, entre otros avituallamientos.

Durante la actividad estuvieron presentes los viceministros de Defensa, así como el Inspector General de las Fuerzas Armadas, junto a miembros del Estado Mayor General y altos mandos militares, evidenciando el respaldo institucional a este proceso de transformación.

Esta iniciativa forma parte de una visión estratégica orientada a consolidar unas Fuerzas Armadas más modernas, eficientes y con mayor capacidad de respuesta, fortaleciendo la listeza operacional de las tropas y optimizando su desempeño en distintos escenarios.

La incorporación de estos sistemas representa un avance significativo en términos de tecnología, confiabilidad operativa y adaptabilidad, permitiendo a las unidades incrementar su efectividad en el cumplimiento de las misiones asignadas.

El Ministerio de Defensa reafirma con esta acción su firme compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la protección del territorio y el bienestar de la población dominicana, avanzando de manera sostenida en el fortalecimiento de sus capacidades operativas.