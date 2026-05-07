Club Los Prados reconoce alcaldesa Carolina Mejía en cena de gala por 58 aniversario

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Santo Domingo, RD.- El club Los Prados celebró por todo lo alto la tradicional cena de gala que conmemora sus 58 años de su fundación, donde se entregó un reconocimiento especial a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía Gómez de Garrigó.

La actividad se desarrolló ante un abarrotado salón principal del club Los Prados Don César Cedeño, en la que también se entregaron reconocimientos a varias personalidades y entidades como los dirigentes deportivos Rubén Hernández, Bernardo Alcántara y la Asociación de Enriquillenses Ausentes, de la provincia de Barahona.

La cena de gala del club Los Prados tuvo especial dedicatoria a la alcaldesa del Distrito Nacional, Mejía Gómez de Garrigó, y se enmarca dentro de las festividades de la semana aniversario (1 al 8 de mayo) por los 58 años de su fundación, un 3 de mayo de 1968.

Jorge Ramírez, presidente del club Los Prados, encabezó el acto acompañado de los miembros de la Junta Directiva para el período 2024-27, Héctor Junior Gíl y Elsa Ogando, primero y segunda vicepresidentes; Rosemery Cedeño, quien funge como secretaria general; Héctor Estrella, es el tesorero; y los vocales Domingo Encarnación y Luis Tejeda.

Además de Nancy Alcántara, esposa de Ramírez; los expresidentes Juan Coronado Sánchez y César Cedeño, quienes fungen como asesores de la actual Junta Directiva del club Los Prados; Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol; Miguel Camacho, presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo (Fedotae); y Fernando Geraldino, gerente general de Responsabilidad Social de la empresa Seaboard “Energía Limpia”.

Previo al inicio de la entrega de reconocimientos, se rindió un minuto de silencio a la memoria de José Veloz, quien falleció a inicio de este año y ocupó el cargo de vocal, y el ex selección nacional de baloncesto Héctor Gil tuvo a cargo las palabras de bienvenida.

En la entrega del reconocimiento, la alcaldesa Mejía Gómez de Garrigó, estuvo representada por Jensen Acosta, director de Servicio Social de la Alcaldía del Distrito Nacional, pero días después recibió en el despacho de su oficina política a una delegación de la directiva del club Los Prados, la cual encabezó su presidente Jorge Ramírez.

Ramírez destacó los aportes a los deportes en el Distrito Nacional de la alcaldesa Mejía Gómez de Garrigó, que dejarán huellas indelebles en la juventud deportiva capitalina.

La alcaldesa Mejía Gómez de Garrigó expresó que “me siento muy honrada del club Los Prados por este reconocimiento y les deseo que sigan forjando el camino del éxito que han tenido en los últimos años en la presidencia de mi querido amigo Jorge Ramírez”.

“Somos aliados de esta entidad de 58 años de historia, en lo personal, familiar y profesional, y desde la Alcaldía del Distrito Nacional hemos sido un vehículo para impulsar el ambiente sano en lo deportivo, social, comunitario y recreativo”, exclamó.

Por otro lado, Ramírez destacó a los reconocidos, Hernández, quien ha sido un soporte del deporte universitario desde su Alma Máter la Universidad O&M; a Alcántara, un ex gerente general del equipo de béisbol doble A del Distrito Nacional del club Los Prados; y la Asociación de Enriquillenses Ausentes, provincia de Barahona, con los cuales comparten lazos de hermandad deportiva, social y recreativa, así como de ayuda mutua.

Aspiran a 5 mil atletas en 2028

Jorge Ramírez, en su discurso central como presidente del club Los Prados, resaltó el crecimiento que ha experimentado esa organización en materia deportiva, ya que los socios en masas participan a diario en más de 10 disciplinas que tienen a su disposición.

Sostuvo que “para el 2028, para cuando arribaremos a nuestro 60 aniversario de fundación del club Los Prados, aspiramos a tener más de cinco mil atletas en la práctica deportiva, porque estamos trabajando para eso y nuestras proyecciones nos lo indican”.

Ramírez clamó por más ayuda a los clubes sociales del país e hizo un llamado al presidente Luis Abinader a que vaya en su auxilio porque en esos lugares se concentran ciento de miles de familias de diferentes edades y sexos, de sus respectivas comunidades a compartir en un ambiente sano, deportivo, social, cultural y recreativo.

La cena de gala fue conducida por Rosmery Cedeño, secretaria general del club Los Prados, y Lissette Ramírez, como maestras de ceremonia, y la invocación religiosa la realizó la vicepresidenta de la Junta Directiva, Elsa Ogando.