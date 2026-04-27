Simulador de vuelo del IDAC despierta vocaciones en la Feria del Libro del Cibao 2026

Por la Redaccion

Santiago de los Caballeros.– La aviación captó la atención de miles de jóvenes durante la Feria Regional del Libro y la Cultura del Cibao 2026, donde más de 10 mil estudiantes participaron en la experiencia interactiva del simulador de vuelo instalado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil.

El espacio, desarrollado junto a la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, se convirtió en uno de los puntos más concurridos del evento, permitiendo a niños y adolescentes experimentar de primera mano lo que implica pilotar una aeronave. La actividad no solo combinó tecnología y aprendizaje, sino que también despertó el interés de muchos participantes en explorar una carrera dentro del sector aeronáutico.

Durante los siete días de feria, celebrados en los jardines del Gran Teatro del Cibao, el stand recibió la visita de importantes autoridades, entre ellas la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo, quienes fueron recibidos por el director del IDAC, Igor Rodríguez Durán.

Rodríguez explicó que la iniciativa busca acercar la aviación a la ciudadanía, especialmente a las nuevas generaciones, mostrando que se trata de un campo accesible y con amplias oportunidades profesionales. Enfatizó que el crecimiento del sector demanda cada vez más personal capacitado en distintas áreas.

Asimismo, destacó que la industria aeronáutica no se limita al pilotaje, sino que abarca múltiples especialidades como control de tránsito aéreo, mantenimiento técnico, tripulación de cabina y gestión operativa, lo que la convierte en una opción atractiva para jóvenes interesados en carreras dinámicas y de alto impacto.

La experiencia del simulador se posicionó así como una de las principales atracciones educativas de la feria, dejando en muchos estudiantes la inquietud de mirar hacia el cielo como una meta profesional posible.