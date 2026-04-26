Cole Thomas Allen: el profesor que desató el pánico en cena con Trump

El hombre sacó un arma de fuego de una bolsa en una zona poco vigilada frente a la entrada al salón donde se realizaba la cena, en la que participaba el presidente y varios miembros de su Administración.

RT. El hombre que presuntamente disparó este sábado un arma de fuego en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde participaba el presidente Donald Trump, se llama Cole Thomas Allen y tiene 31 años, reportan medios estadounidenses. Apuntan también que el sospechoso se dedica a la enseñanza en colegio y, en diciembre de 2024, incluso se le otorgó el título de maestro del mes de educación C2 en la ciudad de Torrance, California.

Según el periódico New York Post, que cita a la voluntaria del evento Helen Mabus, el presunto atacante parecía portar un arma larga en una zona poco vigilada cerca de la entrada al hotel Hilton Washington, a nivel de la terraza, antes de abrir fuego y correr hacia el salón de baile. Afirmó que no había vigilancia allí, en una habitación improvisada cerca de la entrada, donde se guardaban carritos de bar.

«Estaba en esa habitación […], la sacó de una bolsa o algo así», dijo la mujer, detallando que el arma era larga y no parecía una pistola común. «La armó y […] corrió hacia las escaleras para bajar al salón de baile», agregó.

Otras fuentes indican que el sospechoso portaba tanto una escopeta como una pistola.

Trump da detalles el incidente de seguridad con un hombre armado durante la cena de corresponsales Tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como su Servicio Secreto confirmaron que el tirador ha sido detenido y se encuentra bajo custodia. El sospechoso fue desnudado e inmovilizado en el suelo, según muestran fotografías tomadas en el recinto.

Cole Thomas Allen sería partidario del Partido Demócrata e hizo una donación de 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en 2024.

Perfiles no verificados en redes sociales, incluido LinkedIn, describen a Allen como ingeniero mecánico, informático, desarrollador independiente de videojuegos y profesor a tiempo parcial en el área de Los Ángeles.

Según esos perfiles, Allen se graduó en el Instituto de Tecnología de California (Caltech), donde obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica. Posteriormente, completó una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

Su historial laboral menciona puestos como ingeniero mecánico en IJK Controls y asistente de docencia en Caltech. También habría trabajado como profesor a tiempo parcial para C2 Education. En 2014, Allen participó en una beca de investigación de verano de pregrado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA.

Sin embargo, esos detalles no han sido confirmados oficialmente. Fuente: RT