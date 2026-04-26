Trump da detalles el incidente de seguridad con un hombre armado durante la cena de corresponsales

Hoy necesitamos niveles de seguridad que probablemente nadie ha visto antes», reclamó el mandatario estadounidense.

RT

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofrece una rueda de prensa tras el incidente de seguridad ocurrido la noche de este sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton, de donde tuvo que ser evacuado.

Trump afirmó que lo ocurrido fue «muy inesperado», pero recalcó que el Servicio Secreto y las fuerzas del orden «han actuado de forma increíble».

«Este era un acto dedicado a la libertad de expresión que se suponía iba a reunir a miembros de ambos partidos con miembros de la prensa. Y, en cierto modo, así fue», señaló. «Vi una sala que estaba totalmente unida. Fue, en cierto modo, muy bonito», agregó.

Además, el inquilino de la Casa Blanca informó que un hombre embistió un control de seguridad provisto con varias armas y que fue abatido por miembros del Servicio Secreto, a los que calificó de «muy valientes». «Actuaron muy rápido», señaló, precisando que ordenó difundir información «por transparencia» y «claridad».

En este contexto, Trump indicó que un agente resultó herido de un disparo, si bien salvó la vida gracias al chaleco antibalas. Según explicó, el disparo se efectuó «a muy corta distancia» con «un arma muy potente» y «el chaleco hizo su trabajo». El presidente estadounidense añadió que habló con el lesionado y que «está muy bien». «Está en gran forma», añadió.

Trump también dijo que, tras revisar «todas las condiciones» de lo ocurrido, concluyó que el edificio «no es particularmente seguro». Según estimó, esto refuerza la necesidad de avanzar con las medidas previstas en la Casa Blanca para dotarla de una sala de bailes. «Es una sala más grande y es mucho más segura. Es a prueba de drones. Tiene vidrio antibalas», explicó, antes de concluir: «Necesitamos el salón de baile». Según dijo, «el Servicio Secreto» y «los militares» la están exigiendo

En su discurso, el presidente de EE.UU. pidió superar las divisiones internas. «Tenemos que resolver nuestras diferencias», señaló, recordando que «republicanos, demócratas, independientes, conservadores, liberales y progresistas» se dieron cita en la sala. «Estaba todo el mundo en esa sala. Una gran multitud. Una multitud récord», indicó, añadiendo que vio «mucho amor y unión».

Por otra parte, Trump anunció que van a «reprogramar» el evento. «Vamos a hacerlo otra vez. No vamos a dejar que nadie tome el control de nuestra sociedad. No vamos a cancelar las cosas, porque no podemos hacer eso», resaltó. El mandatario también confesó que quiso quedarse en la cena, pero explicó que se impuso el protocolo. «Quisimos quedarnos esta noche. Les digo, luché como un demonio por quedarme», dijo. «No sabían si podía ser un tirador solitario», añadió. «Lo averiguaremos. Lo sabremos muy rápido. Lo tienen muy bien bajo control», enfatizó.

El mandatario estadounidense expresó sus impresiones personales durante el incidente. «Siempre es impactante cuando ocurre algo así. Me ha pasado un poco a mí [en referencia a atentados previos contra Trump], pero eso nunca cambia», dijo.

El mandatario estadounidense y otros funcionarios de su Administración fueron retirados precipitadamente del escenario después de que se reportaran disparos. Un grupo de militares armados fueron desplegados en la sala.

El Servicio Secreto de Estados Unidos, informó que, junto con el Departamento de Policía Metropolitana, está investigando un tiroteo. «El presidente y la primera dama se encuentran a salvo, al igual que todas las personas bajo protección. Una persona ha sido detenida», se lee en un comunicado.