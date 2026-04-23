Director del INDOTEL recibe comitiva del Club Los Mina, campeón del Torneo de Baloncesto Superior de la provincia Santo Domingo

Por: León Felipe

Santo Domingo.— El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), doctor Guido Gómez Mazara, recibió en visita de cortesía una comitiva de la directiva del Club Los Mina y del equipo que se coronó campeón del Baloncesto Superior de la provincia Santo Domingo, quienes presentaron la copa al órgano regulador del sector por el apoyo brindado al conjunto durante la competición.

Durante el acto, realizado en el Despacho Presidencial del INDOTEL, Gómez Mazara felicitó al equipo de Los Mina por conquistar la corona de campeón del evento, y manifestó que una forma de alejar a los jóvenes de situaciones de conflicto es mediante el incentivo a los deportes.

El funcionario expresó que los deportes son herramientas para despertar la creatividad de la juventud de los barrios y distanciarla de prácticas incorrectas, por lo que, desde el INDOTEL, apoyan el baloncesto y las distintas disciplinas recreativas para lograr esos fines.

Gómez Mazara agradeció la distinción de recibir la comitiva del Club Los Mina, campeón del Torneo de Baloncesto Superior de la provincia Santo Domingo 2026.

La comitiva del Club Los Mina estuvo encabezada por su presidente, el exselección nacional de baloncesto Víctor Hansen; Yuderka Peña, secretaria de Finanzas; Marino Mercedes, secretario de Organización; José Jáquez, secretario de Cultura; los jugadores Randolph Mata y Willy Batista; y William Cabral, presidente de ABASADO.

El Club Los Mina se proclamó campeón del X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo (TBS Santo Domingo 2026), tras vencer a los Trenes de Santo Domingo Norte.

El presidente del Club Los Mina, Víctor Hansen del Orbe, agradeció y resaltó el apoyo de Gómez Mazara al conjunto campeón, ya que gracias a él pudieron mantener parte de la logística que se requiere para el buen funcionamiento del equipo y hoy exhiben los resultados de haber logrado el título.

Guido Gómez Mazara, exjugador de baloncesto, ha sido destacado por su apoyo al deporte en su gestión como presidente del Consejo Directivo del INDOTEL.