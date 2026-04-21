Instalaciones para Juegos Centroamericanos 2026 están al 90%, afirma Abinader

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, calificó como extraordinario el apoyo recibido del Gobierno del presidente Abinader, destacando su respaldo constante al deporte y la juventud

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Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader supervisó este martes los avances en las instalaciones deportivas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte que albergarán los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, indicando que, junto con los espacios deportivos del Parque del Este, los trabajos alcanzan un 90% de ejecución general.

Durante su recorrido, el mandatario destacó que estas intervenciones se realizan bajo estrictos estándares internacionales, lo que permitirá no solo el éxito de estos juegos, sino también celebrar competiciones de nivel mundial, como las de atletismo y partidos de la NBA, en ese sentido indicó que este próximo 4 de julio se celebrará un partido entre las selecciones de República Dominicana y Estados Unidos con la presencia de jugadores de dicha liga.

Además, una vez culminada la cita deportiva, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto, todas las áreas estarán habilitadas para las prácticas de los atletas dominicanos.

“Estoy conforme y complacido con el avance de estas remodelaciones” manifestó Abinader, y señaló que el Gobierno ha cumplido con la entrega de los recursos necesarios para llevar a cabo estos trabajos, que incluyen equipamientos de primer nivel.

De igual forma, dijo estar confiado en el gran desempeño que pueden exhibir los atletas dominicanos “que están trabajando con pasión, con entusiasmo”, para obtener los mejores resultados en estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Sobre la Villa Olímpica, un complejo de 1,200 apartamentos destinados al alojamiento de los atletas, el jefe de Estado indicó que unos 600 ya se están listos y que la próxima semana estará realizando una visita de supervisión de la misma.

Apoyo extraordinario del Gobierno y participación histórica

El ministro de Deportes Kelvin Cruz calificó como extraordinario el apoyo recibido del Gobierno del presidente Luis Abinader para que esto sea una realidad y que el país esté a solo tres meses de celebrar estos juegos regionales.

De su lado, el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José Monegro, destacó la magnitud sin precedentes que tendrá esta edición, en la que se recibirán unos 6,200 atletas y se disputará la mayor cantidad de medallas en la historia deportiva del país.

Informe actualizado

Un informe actualizado sobre el estado de las obras recibido por el Comité Organizador, revela que disciplinas como tenis de mesa, gimnasia, el Centro Acuático, tiro con arco, hockey, remo y canotaje, tiro al plato, cuentan con instalaciones listas para la competencia. Las instalaciones que se repararon para la subsede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe están listas para competencia, solo requeriendo algunos mantenimientos menores.

En el caso de Ecuestre, se han incluido accesos para la movilidad de los caballos y sus atenciones veterinarias, atendiendo requerimientos de la Federación Internacional de Ecuestre.

Entre las instalaciones en fase final de ejecución, destaca el Pabellón de Balonmano, el Pabellón de Combate I y el Estadio de Sóftbol I.

Mientras, el Pabellón de Combate II presenta un avance del 65%, el Estadio de Sóftbol II está previsto para entregarse en mayo, al igual que el estadio de béisbol. El Palacio de los Deportes se encuentra en fase de instalación de equipamientos y el Estadio Olímpico también muestra avances significativos, con la pista y el equipamiento ya en territorio nacional.

Las instalaciones de patinaje y skateboarding en el espacio conocido como Malecón Deportivo presentan un 90% de avance; el velódromo inició el proceso de adecuación de la pista; el tenis de campo se encuentra en fase de adecuación conforme a acuerdos técnicos con la federación correspondiente. En cuanto a disciplinas como boliche y squash, se utilizarán infraestructuras existentes y temporales, incluyendo la Plaza Bolera y una instalación en espacio comercial acondicionado.