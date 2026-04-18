Por Jose Caceres

SANTO DOMINGO, RD. – Quedaron definidas las 144 plazas del Torneo Clasificatorio de Karate rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrado con la participación de más de 20 países en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico.

En total se disputaron 126 boletos durante la competencia, a los que se suman 18 plazas automáticas correspondientes a la Federación Dominicana de Karate, por su condición de país anfitrión.

Clasificados en kata por equipos

En la modalidad de kata por equipos, lograron su clasificación:

Femenino:

Guatemala

El Salvador

Colombia

Cuba

México

Venezuela

Costa Rica

Masculino:

El Salvador

Guatemala

Colombia

Cuba

México

Venezuela

Costa Rica

Resultados en kumite

En las categorías individuales de kumite, varios atletas aseguraron su participación en los Juegos:

-60 kg femenino:

Sameidy Ramos (El Salvador)

Luis Patencia (Guatemala)

Wendy Mosquera (Colombia)

Janessa Fonseca (Puerto Rico)

Paola Rubio (México)

Anilady de la Caridad (Cuba)

Marianth Cuervo (Venezuela)

-61 kg femenino:

Ana Herrera (México)

María Wong (Guatemala)

Nayelis Maya (Colombia)

Yaleika Mojica (Puerto Rico)

Bárbara Lyn (Cuba)

Claudymar Garcés (Venezuela)

Stephanie Juárez (El Salvador)

+84 kg masculino:

Sergio Rodríguez (Colombia)

Edgar Márquez (Cuba)

Pablo Benavídez (México)

Crixon Guzmán (Venezuela)

Cristian Ameth Tello (Panamá)

Brandon Ramírez (Guatemala)

Leonardo Cibrián (El Salvador)

Valoraciones del evento

El presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez, felicitó a los atletas clasificados y los exhortó a continuar su preparación de cara a los Juegos, que se celebrarán en julio de 2026 en Santo Domingo.

También destacó el alto nivel técnico del torneo, que reunió a más de 160 atletas de la región, consolidándose como un evento clave en el proceso clasificatorio.

Apoyo institucional

El torneo contó con el respaldo del Ministerio de Deportes, el Instituto Nacional de Educación Física, el Comité Organizador de los Juegos y el Comité Olímpico Dominicano.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, estuvo presente durante la jornada, al igual que el embajador de Cuba en el país, Ángel Arzuaga Reyes.