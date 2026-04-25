Miguel Fortuna : “Nos vamos con gratitud y la convicción del deber cumplido”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– El expresidente del Concejo de Regidores, Miguel Fortuna, presentó su rendición de cuentas correspondiente al período 2024-2025, resaltando un año marcado por el consenso político, la productividad legislativa y el fortalecimiento institucional.

Durante su discurso, pronunciado en el marco del Día de los Ayuntamientos, Fortuna subrayó que el Concejo mantuvo una dinámica de trabajo constante, asegurando que no se suspendió ninguna sesión y que primó la armonía entre los regidores, pese a las diferencias partidarias.

En términos de resultados, informó que durante la gestión fueron aprobadas más de 22 normativas y más de 60 resoluciones orientadas a atender necesidades comunitarias y fortalecer el marco legal del municipio.

Entre las decisiones más relevantes, destacó la aprobación de importantes proyectos de desarrollo urbano, como la construcción de una torre de 38 niveles en el ensanche Alma Rosa I, así como un cementerio privado en la carretera de Samaná, iniciativas que —según indicó— contribuirán al crecimiento económico y a mejorar servicios esenciales.

Fortuna también resaltó la aprobación del presupuesto participativo para los años 2025-2026, calificándolo como una herramienta clave para la democracia local, al permitir que los ciudadanos decidan directamente sobre el uso de los recursos públicos.

Asimismo, señaló que fue aprobado el presupuesto general del cabildo, que supera los 3,200 millones de pesos, junto con una partida de 85 millones destinada al pago de prestaciones laborales, lo que consideró un acto de justicia y responsabilidad institucional.

El exfuncionario valoró el respaldo del alcalde Dio Astacio y el trabajo conjunto de los regidores de distintas bancadas, destacando que el diálogo y la cooperación fueron fundamentales para alcanzar los resultados presentados.

Finalmente, reconoció que aún existen retos pendientes, pero aseguró que la gestión deja bases sólidas para el desarrollo del municipio, haciendo un llamado a mantener la unidad, el compromiso y la participación ciudadana en favor del bienestar colectivo.