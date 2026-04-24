Turismo wellness se desarrolla en el país

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Punta Cana.- El turismo wellness o bienestar se desarrolla en los cuatro puntos cardinales de la República Dominicana, se va posicionando y la gente que visita el país busca experiencias que conecten con montañas, ríos, cascadas y encantos naturales.

Así lo aseguró Flavio Acuña, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Turismo Wellness y la Asociación Americana de Spa, quien informó que actualmente se desarrollan en el país proyectos wellness en las zonas de Punta Cana, Miches, Jarabacoa y Sosúa-Cabarete.

Valoró el apoyo del ministro de Turismo, David Collado, y la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) para impulsar un mercado que mueve 2 mil millones de dólares a nivel mundial y en el cual República Dominicana tiene enormes oportunidades por su cercanía con Estados Unidos, Canadá y México.

El consultor y conferencista internacional en turismo wellness sostuvo que los turistas de bienestar buscan en el mundo un cambio en volver a conectar con la Naturaleza y volver a tener experiencias.

Dijo que el destino wellness República Dominicana constituye un atractivo para los que buscan la longevidad.

“Imaginen venir de una metrópolis y tomar una clase de yoga frente al Salto de Jimenoa, tomar una clase de meditación con la salida del sol con los pies en las aguas caribeñas, hacer senderismo en la montaña o finalizar el día con una clase de Tai chi en el atardecer”, esbozó.

Acuña, quien es miembro de 7 de las principales organizaciones wellness a nivel global, dijo recordó que actualmente el 19.8 por ciento de la población global corresponde son personas longevas mayores de 60 años.

“Se estima que para el año 2050 el 25 por ciento de la población mundial será longeva, por lo que desde ahora se trabaja en promover el bienestar y la concienciación sobre la importancia de la alimentación, la respiración y la actividad física”, puntualizó.

Informó que el país cuenta con más de 200 maestros para desarrollar el turismo wellness y su experiencia de 34 años en los que ha asesorado varios proyectos en Centro y Suramérica.

Las declaraciones de Acuña se produjeron previo a encabezar la presentación de experiencia de bienestar en el acto de inauguración del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, el principal evento de comercialización del producto turístico dominicano, que se celebra en Punta Cana.

Durante su participación, junto a siete maestros, Acuña utilizó diversos instrumentos musicales como gong, cuencos tibetanos, caracola, palo de agua, tambor oceánico, flauta lakota y handpan.

En la presentación de apertura participaron también los maestros Catherine Marlene, Clara González, Rosabel Giménez, Allan Sánchez, Armando Mondragon y Valentin Rodier.

DATE 2026 se celebra del 22 al 24 de abril en el Barceló Bávaro Convention Center, consolidándose como el principal evento de comercialización turística de República Dominicana y uno de los más influyentes del Caribe.

Reúne a más de 200 empresas de más de 20 mercados emisores, con más de 8,000 citas de negocios proyectadas.