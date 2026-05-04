San Juan marcha en favor del agua y de la vida

Fuente Lupa del Sur

San Juan de la Maguana. –Bajo la consigna “agua sí, oro no”, cientos de ciudadanos protagonizaron este domingo una masiva movilización en defensa del río San Juan, principal afluente de la provincia y fuente vital para el sistema hídrico del Sur dominicano.

La jornada, que reafirma que el agua es más importante que el oro, inició en el Arco del Triunfo y recorrió distintas calles del municipio hasta llegar a la Presa de Sabaneta, donde los manifestantes expresaron su rechazo al proyecto minero Romero, ubicado en la Cordillera Central.

Con pancartas, banderas y consignas, los participantes coreaban mensajes como “No queremos aquí lo que pasó en Cotuí” y “El agua es un tesoro que vale más que el oro”, en clara oposición a la explotación minera impulsada por la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp.

El proyecto contempla la extracción de oro, cobre y plata, con reservas estimadas en 1.1 millones de onzas, valoradas en unos 5,000 millones de dólares.

Sin embargo, distintos sectores advierten que su desarrollo podría representar graves riesgos ambientales para la provincia y toda la región Sur.

A la protesta se sumó el alcalde de San Juan, Lenin de la Rosa, quien manifestó su rechazo a iniciativas que comprometan la salud y el futuro de la población.

“No queremos un proyecto a corto plazo que ponga en riesgo la vida de nuestra gente. Vamos a levantar una sola voz: agua sí, oro no”, expresó.

Los manifestantes también portaban mensajes como “San Juan se respeta”, “Agua vale más que oro” y “No a la explotación minera”, evidenciando el amplio respaldo ciudadano a la causa ambiental.

La movilización atrajo participantes de distintas provincias, incluyendo delegaciones desde Santo Domingo, e incluso reportes de apoyo desde la diáspora en Nueva York.

Al llegar a la Presa de Sabaneta, el ambiente se tornó tenso cuando agentes policiales dispersaron a los presentes con bombas lacrimógenas y chorros de agua, en medio de un amplio dispositivo de seguridad.

El dirigente social Ángelo Vásquez advirtió que la población está dispuesta a mantener la lucha.

“Esto es una lucha por la vida, por nuestro futuro. No vamos a permitir la mina”, afirmó.

Aunque la empresa propone realizar minería subterránea alegando menor impacto ambiental, sectores sociales sostienen que los riesgos ecológicos siguen siendo significativos, especialmente para las fuentes de agua.

Hasta el momento, el proyecto no cuenta con aprobación estatal. Su viabilidad dependerá del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cuyos resultados se esperan en los próximos meses.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, reiteró que cualquier decisión deberá basarse en criterios científicos.

“En minería no se pueden tomar decisiones sin estudios. Es la ciencia la que debe determinar la viabilidad”, indicó.

Mientras tanto, en San Juan, la consigna sigue firme: defender el agua como garantía de vida y desarrollo sostenible para toda la región Sur.