Indotel conecta a centro educativo Hogar Escuela Rosa Duarte con internet gratuito a través de Dominicana Conectada

Primera fase del proyecto garantiza conectividad de alta velocidad por cinco años al Hogar Escuela Rosa Duarte, la Biblioteca Nacional, el Conservatorio Nacional de Música y la estación de bomberos de Santo Domingo Norte

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Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), conectó con internet gratuito de alta velocidad al centro educativo Hogar Escuela Rosa Duarte, como parte de la primera fase del proyecto Dominicana Conectada, iniciativa orientada a reducir la brecha digital y ampliar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en República Dominicana.

La información fue ofrecida durante una actividad encabezada por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, en la referida escuela, fundada en 1952, y dedicada a la acogida y formación integral de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, abandono y orfandad. Actualmente, el hogar acoge a 75 niñas internas y el centro educativo cuenta con una matrícula total de 438 estudiantes, a quienes brinda protección, educación, acompañamiento afectivo y apoyo para su desarrollo integral.

En este centro, la conectividad instalada representa un respaldo directo a la labor educativa y formativa que se desarrolla con las estudiantes, quienes reciben educación formal, nivelación académica, acompañamiento en tareas y talleres para el desarrollo de habilidades, incluida el área de informática.

Durante su intervención, Gómez Mazara explicó que en esta etapa fueron instalados dos puntos WiFi en el Hogar Rosa Duarte, así como un punto en la Estación de Bomberos de Santo Domingo Norte y otro en el Conservatorio Nacional de Música, con el propósito de ampliar el acceso digital en espacios de alto valor social y comunitario.

Asimismo, indicó que el Indotel habilitó el servicio de internet en la Biblioteca Nacional, lo que amplía las posibilidades de acceso a recursos digitales para estudiantes, visitantes y servidores públicos que utilizan esa institución como espacio de consulta, aprendizaje e investigación.

Subrayó que los servicios instalados tendrán una duración de cinco años y operarán con una velocidad de 200/100 Mbps en cada punto, lo que permitirá ofrecer una conectividad estable, gratuita y de alto rendimiento en cada una de las instituciones beneficiadas.

La estudiante Lía Batista Beltré, que interna del centro y vocera de sus compañeras, valoró la iniciativa impulsada por el Indotel, al considerar que la conectividad instalada constituye una herramienta fundamental para fortalecer su proceso educativo.

Expresó que el acceso a internet les permite realizar sus asignaciones con mayor eficiencia, investigar, ampliar sus conocimientos y avanzar con mayor motivación en su formación académica, por lo que agradeció a Gómez Mazara por respaldar iniciativas orientadas a la educación y al desarrollo integral de las niñas que residen en el centro.

Dominicana Conectada tiene como objetivo garantizar acceso gratuito a internet en espacios públicos a nivel nacional, con especial énfasis en comunidades con limitada conectividad, mediante el despliegue de redes WiFi integradas a una plataforma centralizada que permite su gestión, monitoreo y optimización en tiempo real.

Como parte de esta política pública, el Indotel ha instalado cientos de puntos de acceso en todo el territorio nacional, utilizando tecnologías adaptadas a las características de cada localidad y capacidades diferenciadas según la demanda y el tráfico proyectado.

Este despliegue ha permitido alcanzar cobertura en los 158 municipios del país, consolidando a Dominicana Conectada como una iniciativa clave dentro de la agenda nacional de inclusión digital.

Con esta infraestructura, el Indotel fortalece el acceso equitativo a la información, la educación y los servicios digitales, al tiempo que impulsa una estrategia orientada a promover la inclusión social, dinamizar el desarrollo económico y generar mayores oportunidades para la población dominicana.