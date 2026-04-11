Por Marcos Antonio

SANTO DOMINGO. – Bajo el lema “La diversidad nos enseña: todos los estudiantes cuentan por igual”, el Ministerio de Educación conmemoró el Día Mundial de la Concienciación sobre el Trastorno del Espectro Autista, reafirmando su compromiso con una educación inclusiva en la República Dominicana.

El acto se celebró en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que el sistema educativo debe no solo reconocer la diversidad, sino integrarla como un valor fundamental para construir una sociedad más justa.

Durante su intervención, el funcionario subrayó que hablar del autismo implica reconocer a niños, niñas y jóvenes con talentos y capacidades, así como su derecho a desarrollarse plenamente, lo que representa un desafío directo para la calidad educativa.

En ese contexto, señaló que el país ha avanzado en la creación de un marco normativo que respalda la inclusión, citando la Ley 34-23 y la Ordenanza 05-2024. No obstante, advirtió que el principal reto sigue siendo la aplicación efectiva de estas políticas en las aulas.

“La inclusión se demuestra en la forma en que el sistema responde a cada estudiante: en la formación docente, en la adaptación de los procesos educativos y en la creación de entornos adecuados”, afirmó.

Por su parte, la directora de Educación Especial, Lucía Vásquez, presentó avances en la atención a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Indicó que el 25 % de los casos identificados corresponde a estudiantes dentro del espectro autista atendidos en el sistema.

Asimismo, detalló que el país dispone de 134 Aulas Específicas para la Inclusión Educativa (AEIE) y 36 centros de educación especial que brindan servicios a estudiantes con TEA.

En materia de formación, destacó que 16,119 docentes han sido capacitados en prácticas pedagógicas inclusivas —de los cuales 1,340 participaron en diplomados especializados—. Además, 19,536 estudiantes han recibido recursos educativos accesibles y 6,780 familias han sido orientadas para acompañar el proceso formativo.

La jornada incluyó la proyección de un video testimonial sobre buenas prácticas educativas y un panel con representantes de centros educativos y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al trabajo con personas dentro del espectro autista.