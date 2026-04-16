Certifican a 512 estudiantes como promotores de prevención en centros educativos

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Santo Domingo.– El Consejo Nacional de Drogas, a través de su Departamento de Educación Preventiva Integral (DEPREI), certificó a 512 estudiantes de 5to y 6to de secundaria, pertenecientes a 13 centros educativos, como promotores de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, tras culminar con éxito la formación “Servicio Social Estudiantil en Prevención de Drogas”.

El acto, celebrado en el Auditorio del Salón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, fue encabezado por el presidente del CND, el sociólogo Alejandro de Jesús Abreu, y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Educación de la República Dominicana, directores de centros educativos, orientadores, docentes y estudiantes.

La institución destacó que esta iniciativa impulsa la prevención temprana, promueve el liderazgo juvenil y contribuye a la creación de entornos escolares más seguros, donde los propios estudiantes asumen un rol activo en la construcción de una cultura de bienestar y convivencia.

En ese sentido, Abreu afirmó que “en este acto está representada la juventud hija de la familia, la escuela y el emprendimiento frente a la minoría de los ruidosos hijos de la calle y la irracionalidad de las redes”.

De su lado, la licenciada Mildred Goris, encargada del Departamento de Educación Preventiva Integral (DEPREI) y responsable de la ejecución del programa, reiteró el compromiso institucional de continuar formando líderes estudiantiles comprometidos con la prevención.

En la línea de honor estuvieron Oscar Padilla Medrano, miembro de la junta directiva del CND; Víctor Martir, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos (ASONADEDI-RD); Katiuska Santana, técnico nacional en representación del MINERD; Alba Díaz, técnico nacional del MINERD; Lohadis Ureña, directora de Estrategias en Prevención de Drogas y Promoción de la Salud; Helen Barreiro, directora del Distrito Educativo 10-05; asi como representantes de otros distritos educativos del MINERD; y la coronel Maite Paniagua, encargaa de Capacitación de la Policía Escolar. Asimismo, participaron decenas de directores, encargados y asesores del Consejo Nacional de Drogas.

La actividad contó con presentaciones artísticas a cargo de estudiantes de los centros educativos participantes, así como con las palabras de bienvenida de Lohadis Ureña, palabras motivadoras de Katiuska Santana y el discurso central a cargo del presidente del CND, Alejandro de Jesús Abreu.

Programa formativo

Durante el proceso formativo, los participantes recibieron una capacitación integral orientada a la prevención del uso del vapeador, hookahs y otros dispositivos electrónicos, así como al consumo de sustancias psicoactivas, abordando de manera clara las consecuencias del uso indebido de drogas y alcohol.

Asimismo, fueron instruidos en la identificación de factores de riesgo y de protección, al tiempo que fortalecieron habilidades clave como la comunicación asertiva, el manejo de la presión de grupo, el desarrollo del pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas en favor de su bienestar.

Los estudiantes certificados pertenecen a diversos centros educativos, entre ellos el Colegio Andamios, Liceo Estados Unidos de América, Centro Educativo Brisa Oriental, Centro Educativo Siglo XXI, Centro Educativo Psicopedagógico El Almirante, Centro Educativo Juan Bautista Cambiaso, Centro Educativo Victoria Tibrey, Centro Educativo Villa Fundación, Centro Educativo Evangélico Central, Centro Educativo Darío Gómez, Colegio San Marcos, Centro Educativo Horizontes Dominicanos y Liceo Martín López.