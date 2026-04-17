Radhamés Silverio reúne a más de 300 doctores y proyecta una nueva etapa de liderazgo científico en la UASD

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El encuentro académico fortalece la investigación, el posgrado y la proyección científica de la UASD con la participación de doctores y doctorantes de todo el país.

El Proyecto Radhamés Silverio Rector celebró este martes 14 de abril de 2026 el Encuentro de Académicos en Formación Doctoral y Doctores, que congregó a más de 300 doctores y doctorantes en un espacio de diálogo orientado a impulsar una nueva etapa para la investigación, la innovación y el desarrollo académico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La actividad, organizada bajo la coordinación del doctor Carlos Mayobanex Cabral, reunió a autoridades universitarias, investigadores, coordinadores de programas doctorales y académicos en formación, en un ambiente de reflexión, cercanía institucional y construcción colectiva de propuestas dirigidas al fortalecimiento de la investigación y el posgrado.

La Primada de América atraviesa un momento decisivo en su proceso de consolidación como referente científico y académico nacional, marcado por avances sostenidos en la formación doctoral, el fortalecimiento de su capacidad investigativa y la ampliación de su estructura científica.

Durante la actividad participaron los candidatos a vicerrectores Alexis Martínez, José Ferreira Capellán, Lesly Mejía y Bautista Radhamés López, junto a aspirantes a decanos, directores de escuelas y autoridades de recintos y centros universitarios, así como candidatos de recintos y centros que respaldan este proyecto académico e institucional.

En su intervención, el doctor Carlos Mayobanex Cabral resaltó el crecimiento del capital doctoral de la UASD, al pasar de 357 doctores en 2022 a 456 en 2026, como resultado de una política académica sostenida orientada a elevar el nivel científico institucional.

Estos avances han sido impulsados durante la gestión del doctor Radhamés Silverio como vicerrector de Investigación y Posgrado, período en el cual la oferta doctoral se incrementó de dos a 14 programas y se crearon 13 nuevos institutos de investigación, fortaleciendo la estructura científica de la universidad y ampliando las oportunidades para la generación de conocimiento pertinente para el país.

Cabral enfatizó que el reto actual no es solo crecer, sino transformar ese potencial en resultados concretos, mediante el impulso de la investigación, la innovación y su vinculación con los principales desafíos nacionales en áreas como tecnología, salud, educación y desarrollo productivo.

El doctor Radhamés Silverio destacó la importancia de la formación doctoral y su dimensión humana, al subrayar el compromiso, la vocación y el esfuerzo que esta implica. En ese sentido, insistió en la necesidad de consolidar la investigación como eje fundamental del desarrollo universitario, orientado a la generación de conocimiento, la innovación y la transformación social.

Asimismo, presentó una visión estratégica dirigida a dinamizar el ecosistema de investigación, basada en acciones como el establecimiento de una política de remuneración acorde con estándares internacionales, la ampliación de incentivos a la publicación científica, la optimización de los procesos administrativos, el impulso a la movilidad académica internacional, la creación de una unidad de compras especializada para proyectos de investigación y el fortalecimiento de la gestión de la propiedad intelectual mediante una unidad de patentes.

De igual modo, planteó el desarrollo de infraestructura científica moderna, incluyendo la creación de una Torre de Investigación concebida como un espacio multidisciplinario para la convergencia del conocimiento, la innovación y el emprendimiento.

Las intervenciones coincidieron en la necesidad de consolidar una comunidad académica más integrada, activa y orientada a la excelencia, en la que doctores y doctorantes asuman un rol protagónico en la generación de conocimiento y en la transformación social.

Durante la actividad participaron los candidatos a vicerrectores Alexis Martínez, José Ferreira Capellán, Lesly Mejía y Bautista Radhamés López, junto a aspirantes a decanos, directores de escuelas y autoridades de recintos y centros universitarios y los candidatos a recintos y centros que respaldan este proyecto académico e institucional.

El encuentro reafirma una visión clara: la UASD debe avanzar hacia un modelo en el que la investigación, la innovación y la formación doctoral constituyan pilares fundamentales del desarrollo institucional y nacional.

Este espacio evidenció los avances alcanzados y consolidó un liderazgo académico basado en la cercanía, la escucha activa y la construcción colectiva, proyectando una propuesta de gestión que apuesta por la continuidad con resultados y por el aprovechamiento del talento científico como eje transformador de la universidad.