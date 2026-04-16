Luis Manuel Rodríguez nuevo subdirector general del INFOTEP

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Santo Domingo, RD. – Luis Manuel Rodríguez tomó posesión como subdirector general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), luego de ser juramentado en el cargo por la directora general de la institución, Maira Morla Pineda, en cumplimiento de la designación oficializada mediante la circular núm. 1-002.

Morla Pineda dejó formalmente posesionado al nuevo subdirector general, resaltando la importancia de continuar fortaleciendo la gestión institucional y el compromiso del INFOTEP con el desarrollo de la formación técnico profesional en todo el país.

Con su entrada en funciones, Rodríguez asume la responsabilidad de acompañar los procesos estratégicos de la institución, contribuyendo al fortalecimiento de los programas de capacitación que impulsa el INFOTEP y a su vinculación con los sectores productivos nacionales.

La Dirección General destacó que la designación forma parte de los esfuerzos institucionales orientados a consolidar la gestión del INFOTEP y a seguir ampliando el alcance de la formación técnico profesional como herramienta para el desarrollo económico y social del país.

Perfil profesional de Luis Manuel Rodríguez

Es ingeniero de Sistemas y Computación egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posee además una maestría en Mercadeo por la Universidad Católica del Cibao y una licenciatura en Derecho, y actualmente cursa una maestría en Dirección y Gestión de la Administración Pública.

Cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la formación técnico profesional. Fue fundador del centro de capacitación CENSITEC en la provincia de La Vega y ha sido facilitador del INFOTEP durante más de 25 años.

En el ámbito académico ha ejercido la docencia en la Universidad Católica del Cibao, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y la UASD en La Vega.

También ha desempeñado funciones públicas, entre ellas director de Informática del Ayuntamiento de La Vega, director regional Cibao Sur de la Secretaría de la Juventud, regidor y presidente del Ayuntamiento de esa ciudad.

Dentro del INFOTEP se desempeñó como asesor de la Dirección General y posteriormente como director regional Cibao Sur y director regional Cibao Norte.