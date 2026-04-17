Sociedad Emergenciología expresa preocupación por redistribución plazas residencias médicas

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Santo Domingo.- La Sociedad Dominicana de Emergenciología (SODOEM) manifestó su preocupación ante la reciente disminución de plazas de residencias médicas en hospitales con reconocida trayectoria formativa y tradición docente, así como por la apertura de nuevos programas en centros que aún no reúnen las condiciones óptimas para la adecuada formación de especialistas en emergenciología.

Asimismo, informó que está alerta para que en la convocatoria para nuevas plazas de residencia funcionarios y políticos no impongan médicos que no han obtenido las calificaciones necesarias para obtener un puesto de formación en esas escuelas que forman médicos especialistas.

“Si bien es cierto que los departamentos de enseñanza y las instancias correspondientes poseen la facultad legal e institucional para regular la apertura y cierre de programas de residencias médicas, SODOEM considera fundamental que estas decisiones estén orientadas, ante todo, por criterios de calidad académica, capacidad docente instalada y garantías de formación integral”, sostuvo.

Agregó que la formación de un médico emergenciólogo no puede reducirse a la cobertura de necesidades operativas de los servicios de salud.

“Aunque la práctica asistencial es un componente esencial del proceso formativo, esta debe estar sustentada por una estructura académica sólida, un cuerpo docente capacitado, supervisión continua y un entorno adecuado para el desarrollo de competencias clínicas, éticas y científicas”, sentenció.

Enfatizó que la simple presencia de especialistas en un centro de salud no constituye, por sí sola, un criterio suficiente para la apertura de un programa de residencia médica. Es indispensable contar con las condiciones docentes, académicas y organizativas necesarias que garanticen una formación de calidad.

También nos declaramos en estado de alerta ante la convocatoria del Ministerio de Salud Pública y hacemos un llamado a denunciar cualquier intento de imponer residentes por influencias políticas y de funcionarios gubernamentales”, informó.

Precisó que la selección y asignación de plazas debe responder exclusivamente al mérito académico, la capacidad instalada de los centros formadores y las necesidades reales del sistema de salud, sin interferencias que comprometan la transparencia y la excelencia.

Advierte que la formación deficiente de especialistas representa un riesgo directo para la seguridad de los pacientes y para la sostenibilidad del sistema de salud, al traducirse potencialmente en errores diagnósticos, terapéuticos y en una atención inadecuada.

“Por ello, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes a revisar y fortalecer los criterios de habilitación de programas de residencias médicas, priorizando siempre la excelencia académica y el bienestar de la población”, comentó, en un comunicado.

La Sociedad Dominicana de Emergenciología reitera su disposición de colaborar con las instituciones responsables en la construcción de modelos de formación que garanticen especialistas altamente capacitados, comprometidos con la calidad y la seguridad en la atención de emergencia