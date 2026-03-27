Indotel y Supérate firman acuerdo para fortalecer la inclusión digital y empleabilidad en Elías Piña

Fuente externa

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Dirección de Desarrollo Social Supérate firmaron un acuerdo de colaboración para capacitar en competencias tecnológicas, con enfoque en empleabilidad y emprendimiento, a familias en situación de vulnerabilidad de la provincia Elías Piña, mediante la puesta en funcionamiento de un punto de habilidades rápidas y la articulación de espacios de apoyo que, contribuyan a ampliar sus oportunidades de desarrollo.

El convenio fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel, y Mayra Jiménez, directora general de Supérate, quienes formalizaron el compromiso de ambas instituciones de ejecutar esta iniciativa de manera coordinada.

La iniciativa procura acercar herramientas de formación técnica a hogares categorizados como vulnerables, en pobreza extrema y moderada, con el propósito de impulsar capacidades útiles para la inserción laboral, el emprendimiento y el crecimiento personal de sus beneficiarios.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, valoró esta alianza como una acción orientada a conectar la inclusión digital con oportunidades reales de superación, a través de una formación tecnológica pensada para fortalecer el empleo y el emprendimiento en comunidades con mayores necesidades de apoyo.

Señaló que, respaldarán la habilitación de los espacios formativos con el equipamiento necesario y acompañarán su puesta en funcionamiento, incluyendo la apertura de nuevas aulas en Elías Piña y Pedernales, como parte de una visión orientada a ampliar oportunidades de capacitación, inclusión digital y desarrollo para las comunidades.

De su lado, Mayra Jiménez, directora general de Supérate, destacó que este tipo de alianzas permite avanzar con mayor rapidez en la inclusión de las personas en condiciones de vulnerabilidad, ya que es necesario impulsar acciones que no solo ofrezcan subsidios, sino también herramientas de formación y empoderamiento, para que las familias puedan salir de esa realidad de manera sostenible.

Como parte de sus compromisos, Indotel cederá una porción de terreno para el desarrollo del proyecto, realizará el saneamiento y la subdivisión correspondiente, remodelará y habilitará el punto de habilidades rápidas, y pondrá ese espacio a disposición de los beneficiarios de Supérate.

Por su parte, Supérate construirá un centro de superación comunitaria en el espacio acordado, además de poner a disposición de los usuarios del punto de habilidades rápidas un aula de cuidado infantil y una sala de lactancia.

Con esta alianza, Indotel y Supérate articulan una intervención orientada a ampliar oportunidades de formación y desarrollo para familias vulnerables, a partir de una visión que vincula acceso, capacitación y herramientas concretas para mejorar su calidad de vida.