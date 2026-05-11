La aporofobia: tema a entender

Por Ariel Paulino

Luego de ver un vídeo, titulado, “Para qué sirve la ética”, donde entrevistan a la maestra Adela Cortina, de Valencia, España, en el que esta habla sobre la Aporofobia. La filósofa nos acerca con interés a su significado: el rechazo, miedo o desprecio hacia las personas pobres o sin recursos. Tiene dicho significado su origen en el vocablo griego “aporos” (pobre, sin recursos o necesitado) y “phobos” (miedo, rechazo o aversión).

De ahí, nos damos a pensar que la humanidad debe cada día romper las barreras de las indiferencias y ser humano; humano en la práctica, y no impostor desde la palabra: ser solidario, estar cercano al prójimo, al hermano o amigo.

La palabra “aporofobia” fue incorporada al diccionario de la Real Academia Española (RAE) en el año 2017, acuñado y establecido en el Diccionario de esta alta academia en los años 90, por la referida filósofa Adela Cortina. Y ese mismo año (2017), también fue elegido como “palabra del año” por la Fundéu.

Dice la maestra Adela Cortina, que muchas veces, las sociedades no rechazan a los extranjeros ricos, pero sí a los pobres propios de su sociedad.

Esto se nos hace bastante obvio: nos inclinamos hacia esa extraña tendencia de hacer de balanza interesada, en el sentido de creernos jueces de los demás; y en esa

inadecuada conducta, nos creemos tener la valoración determinista, en cuanto damos por certeza que nuestro juicio sobre los demás es imparcial, cosa que, humanamente hablando, carece, no sólo de toda lógica, sino también del sentido de justicia social.

Nos resulta de utilidad saber diferenciar entre racismo, xenofobia, pobreza y aporofobia, en función de que podríamos, en ciertos contextos, confundir estas categorías, que muchos suelen asumir como de igual semántica, y por lo tanto hacer uso de ellas sujeto a la sinonimia, cayendo en un error garrafal que tiende hacia el desconocimiento total de lo que se hace necesario saber, para hacer justicia al correcto uso de nuestra lengua (idioma) como base dimensión esencial de nuestra cultura, marco general que nos contiene y en torno a lo cual somos y nos expresamos e interactuamos.

El autor es Licenciado en Ciencias Sociales (UASD), dirigente del Frente Amplio de Luchas Popular (FALPO).

Miembro de la Dirección Nacional de la Corriente Sindical Freddy Valdez.

Exmiembro de la Dirección Nacional del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL).

Exdelegado de la Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU) en la UASD-Recinto San Francisco de Macorís.

Pasado presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Sociales (ASECS), UASD-SFM.