PRM aplaza cambios internos para evitar guerra rumbo al 2028

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo.– El Partido Revolucionario Moderno anunció que someterá ante su Convención Nacional una propuesta para extender el mandato de sus actuales autoridades partidarias, con el objetivo de mantener la estabilidad interna y concentrarse en las tareas de gobierno de cara al proceso electoral del 2028.

La organización oficialista explicó que la iniciativa contempla prolongar hasta por un año el período de la dirección nacional del partido y hasta por dos años el de las estructuras territoriales y sectoriales.

A través de un comunicado, el PRM argumentó que el país atraviesa un contexto económico, social e internacional que exige “madurez, estabilidad y sentido de prioridad” de todas las fuerzas políticas.

“Los temas internos pueden esperar. Las necesidades del país no”, expresó el partido en el documento, donde sostuvo que la medida busca evitar distracciones y preservar la estabilidad institucional mientras el gobierno continúa ejecutando sus compromisos con la población.

El PRM aseguró además que cualquier decisión será tomada respetando los mecanismos democráticos internos, sus estatutos y las leyes de la República Dominicana.

La propuesta surge en medio de las expectativas sobre posibles movimientos internos y aspiraciones presidenciales dentro del oficialismo de cara a las elecciones de 2028.