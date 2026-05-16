Policía Nacional investiga hallazgo de hombre sin vida en sector Jagua Gorda de La Vega

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LA VEGA.– Miembros de la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios) de la Policía Nacional investigan el hallazgo de un hombre encontrado sin vida en el sector Jagua Gorda de esta ciudad.

El fallecido fue identificado como Juan Domingo Rodríguez Canela, de 28 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 05 de mayo de 2026.

De acuerdo con el informe preliminar, el cuerpo fue localizado dentro de un pozo séptico por familiares del hoy occiso, quienes notificaron de inmediato a las autoridades. Al lugar se presentaron miembros investigadores, representantes del Ministerio Público y la médico legista actuante, quienes realizaron el levantamiento correspondiente.

Según el diagnóstico preliminar emitido por la médico legista, el fallecimiento se produjo a causa de asfixia mecánica por ahorcamiento.

En la escena fueron ocupadas varias pertenencias personales del fallecido, mientras que el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los estudios correspondientes.

La Policía Nacional informó que el caso fue debidamente documentado conforme al protocolo establecido.