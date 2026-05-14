Prisión preventiva a hombre imputado por seducción y abuso sexual contra una adolescente

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Santo Domingo, RD.- Tras declarar buena y válida la solicitud de imposición de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, una jueza de La Romana dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre imputado de seducción y abuso físico, psicológico y sexual contra una adolescente.

El imputado Richard Mercedes, quien fue arrestado en flagrante delito, deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, de La Romana.

En tanto que la madre de la víctima deberá cumplir un mes de prisión preventiva en la cárcel pública para mujeres de Higüey, en la provincia La Altagracia, por incurrir en descuido en la atención y cuidado de la adolescente, y por complicidad en el caso.

La medida fue impuesta con motivo de la solicitud presentada por Juan Ramón Núñez, procurador fiscal ante la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de La Romana.

En la instancia el Ministerio Público indica que Richard Mercedes, de 36 años de edad, tenía alrededor de un año y medio sosteniendo una relación de pareja con la joven de 14 años, la cual sedujo y se llevó a convivir con él en su residencia.

El imputado fue arrestado el pasado 26 de abril de 2026 en flagrante delito mientras agredía verbalmente a la adolescente. Agentes de la Policía Nacional se presentaron a la vivienda donde el procesado convivía con la víctima, luego de un llamado de auxilio por parte de un pariente de la joven al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Con relación a la madre de la adolescente, quien tenía a cargo la guarda y custodia de la víctima, la solicitud de medida de coerción indica que facilitó los medios para que el imputado se llevara a la menor de edad a vivir en una relación de pareja, faltando a su deber de cuidado y la correcta supervisión de la menor de edad.

La instancia señala que con sus acciones ambos imputados han afectado el desarrollo psicosocial e integral de la víctima.

La jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, determinó que, en este caso, como solicitó el Ministerio Público, procedía dictar la medida de coerción de prisión preventiva, ya que los elementos de prueba presentados se corresponden con los delitos atribuidos a los procesados, además de que los presupuestos que estos depositaron no descartan el peligro de fuga.

El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana fue apoderado para el control de la investigación.

Mercedes fue enviado a prisión por violar el artículo 355 del Código Penal Dominicano (CPD) y el artículo 396, letras A, B y C, de la Ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales tipifican y sancionan la seducción y el abuso físico, psicológico y sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, contra la madre de la víctima se impuso también la prisión preventiva por violar los artículos 59, 60, 68 y 351-2 del CPD y el artículo 396, letras B y C, de la citada Ley 136-03, que sancionan el descuido en la atención de los niños, niñas y adolescentes, así como la complicidad en los delitos de abuso psicológico y sexual.