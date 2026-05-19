EE.UU. emite nuevas sanciones contra funcionarios de Cuba

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El Gobierno de Donald Trump en EE.UU. ha emitido este lunes nuevas sanciones políticas y económicas contra nueve funcionarios cubanos y a la Dirección de Inteligencia de Cuba, al añadirlos en su lista de «personas bloqueadas» por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Esto pasa en medio de los intentos de Washington de asfixiar al pueblo cubano con un bloqueo «genocida» y total, por el simple hecho de no rendirse a sus intereses, según denuncia La Habana.

Trump pospone su «ataque programado» contra Irán para mañana a petición de líderes de Oriente Medio A través de un comunicado, el Tesoro estadounidense identificó a los nuevos funcionarios cubanos sancionados, entre los que se encuentran la actual ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde; y el jefe de la Contrainteligencia Militar del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, José Miguel Gómez del Vallín.

También aparecen en la lista de la OFAC, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Juan Esteban Lazo Hernández; el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Tomás Morales Ojeda; el viceministro de las FAR, Joaquín Quintas Solá; el jefe del Ejército Oriental de las FAR, Eugenio Armando Rabilero Aguilera; y el jefe del Ejército Central de las FAR, Raúl Villar Keseell.

Además, la administración de Trump emitió otras actualizaciones de sanciones contra otros dos funcionarios cubanos como el jefe de la Dirección Política del Ministerio de Interior de Cuba, Oscar Alejandro Callejas Valcarce; y el jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, Eddy Manuel Sierra Arias. También se aplicaron otras medidas contra el Ministerio de Interior y la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba como entidades de Gobierno.

Estas nuevas sanciones contra los funcionarios y entidades cubanas se vinculan a la Licencia General 134C, relacionada con Rusia, que autoriza la entrega y venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo de origen de la Federación Rusa cargados en buques a partir del 17 de abril de 2026.

Previamente, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló en X que «Cuba, como toda nación del mundo, tiene derecho a su legítima defensa ante cualquier agresión externa» y recordó que este «es un principio reconocido por la Carta de la ONU y el Derecho Internacional».

«Quienes pretenden agredir ilegítimamente Cuba, se valen de cualquier pretexto, no importa cuán mendaces y ridículos sean, para justificar un ataque contrario a la opinión pública estadounidense y mundial. Lamentable que medios de prensa continúen siendo cómplices de semejante crimen», expresó el diplomático cubano.