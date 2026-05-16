Venezuela celebra el Día Nacional de la Poesía en honor a Aquiles Nazoa

La lírica venezolana se dará cita este sábado en Caracas, la capital del país, como parte de las celebraciones por el Día Nacional de la Poesía, fecha que coincide con el natalicio del escritor y humorista Aquiles Nazoa.

El evento central será el recital “Aquiles, el poeta de las cosas sencillas”, organizado en conmemoración del 106.º aniversario de su nacimiento. La actividad contará con el auspicio del Centro Nacional del Libro (Cenal) y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), teniendo como escenarios el Teatro Teresa Carreño y la Librería del Sur Aquiles Nazoa, a partir de las tres de la tarde.

En este primer encuentro se rendirá homenaje al destacado intelectual venezolano con la participación de Cósimo Mandrillo, Libeslay Bermúdez, Morela Maneiro y Neguel Machado, quienes compartirán su obra y visión poética.

La programación continuará el domingo a las cinco de la tarde con la presentación “La poesía necesaria de Aquiles”, a cargo de Cristina Molinati y José Gregorio Cabello, acompañados por la Cantoría Infantil Orfeón Libertador. Esta segunda actividad tendrá lugar en la Plaza de la Juventud de Caracas, ubicada en Bellas Artes.

El Día Nacional de la Poesía fue decretado el 13 de diciembre de 2019, y se celebra cada año en la misma fecha del natalicio de Nazoa. La jornada busca ser un espacio de resignificación histórica y artística, además de promover la literatura nacional y el reconocimiento de figuras emblemáticas de la cultura venezolana.

Nazoa, nacido en Caracas, se destacó como escritor, periodista y humorista, dejando un legado que lo convirtió en uno de los referentes más importantes de la poesía y la narrativa popular del país.

Con estas actividades, Venezuela reafirma su compromiso con la difusión del arte y la poesía, resaltando la vigencia del pensamiento de Aquiles Nazoa y su aporte a la identidad cultural del pueblo. Fuente TeleSUR