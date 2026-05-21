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SANTO DOMINGO.- Una avería en una línea de 48 pulgadas en el Acueducto Haina-Manoguayabo, afectará el servicio de agua potable en al menos 30 sectores del Distrito Nacional, informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

El director de la CAASD, ingeniero Fellito Suberví, que coincidencialmente estaba en el acueducto supervisando los trabajos de rehabilitación y equipamiento de los módulos de esa planta, instruyó a las brigadas de operaciones solucionar dicha avería en la mayor brevedad posible. Afirma trabajarán en horario corrido hasta solucionar el problema.

Sin embargo, el funcionario admitió que dichos trabajos se podrían tomar más de 24 horas, por lo que el suministro de agua potable estará limitado hasta este jueves.

“Debido a una avería en una de las líneas de 48 pulgadas de la Planta Número Dos de este sistema de Haina-Manoguayabo, nos veremos en la necesidad de sacar de servicio el módulo que suple de agua a unos 25 ó 30 sectores del Distrito Nacional”, apuntó el ejecutivo de la CAASD.

Entre los sectores que se verán afectados están los Kilómetros, 30 de Mayo, El Cacique, Mar Azul, Invi, Urbanización Aesa, Costa Caribe, Pradera Verde, Residencial José Contreras, Atala, y Honduras.

Además, el Residencial Sandra, El Portal, Bella Vista, Los Restauradores, Jardines del Sur, Gacela, Afimar, El Quisqueya, El Millón, Gascue, Zona Colonial, Villa Francisca, y Ciudad Nueva, entre otros.