Ministerio Público solicita prisión preventiva contra hombre que mató expareja en sector Las Toronjas

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre que el pasado domingo mató a su expareja en el sector Las Toronjas, del municipio Santo Domingo Este.

Camilo Rodríguez, de 52 años de edad, fue sometido a la justicia por provocarle la muerte a causa de heridas de arma blanca a su expareja Indhira Carolina Beltré, de 32 años, el pasado 17 de mayo, mientras la víctima se encontraba en su residencia.

La solicitud de medida de coerción indica que Rodríguez le ocasionó varias heridas a la víctima en el cuello que le provocaron la muerte inmediatamente. El hecho ocurrió en momentos en que ambos discutían.

El acta de levantamiento de cadáver No. 0110123, de fecha 17 de mayo de 2026, emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), establece que Beltré falleció a consecuencia de heridas cortopunzantes en el cuello.

Previo al crimen, establecen las investigaciones, Rodríguez mantenía una activa persecución contra la víctima, dirigiéndose a todos los lugares donde ella se encontraba.

Rodríguez fue apresado varias horas después de que ocurrió el caso, mientras se encontraba en la avenida Ecológica, del sector Rivera del Caribe, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, por agentes policiales que lo perseguían.

Segundo feminicidio en una semana sacude a Santo Domingo Este El Ministerio Público, representado por Jesús Manuel Núñez, procurador general de Corte de Apelación, adscrito al Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas, presentó la solicitud de medida de coerción en contra del imputado.

El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica provisional de homicidio voluntario y porte ilegal de arma de blanca, ilícito penal, tipificado y sancionado en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas Municiones y Materiales Relacionados.

El fiscal Tito Oseas González Ramírez representa al Ministerio Público en la litigación.

La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dispuso el aplazamiento de la audiencia para este miércoles, 20 de mayo de 2026, luego de acoger una solicitud de la defensa, que pidió más tiempo para presentar presupuestos.

En la instancia, depositada el lunes en la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este, el Ministerio Público solicita que se imponga al imputado Camilo Rodríguez la medida que le priva de libertad, de conformidad con el artículo 230, numeral 7, del Código Procesal Penal.

El órgano persecutor sostiene que es la medida de coerción más idónea, ya que el imputado no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento, porque a pesar de contar con un domicilio conocido, dada la pena que podría imponerse en su contra por los hechos penales por los que se le investiga, existe un alto riesgo de que intente sustraerse al proceso y no comparecer a los actos del procedimiento.

La solicitud de medida de coerción está acompañada de diferentes pruebas documentales y testimoniales, incluyendo los testimonios de varios agentes policiales.