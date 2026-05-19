Alfredo Pacheco recibe Antorcha de XXV Juegos Centroamericano y del Caribe

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SANTO DOMINGO. – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco recibió este martes la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 durante un acto celebrado en la explanada del Palacio del Congreso Nacional.

El presidente del órgano legislativo recibió la antorcha de manos del presidente del Tribunal Constitucional Napoleón Estévez Lavandier, quien a su vez hizo entrega al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

También recibieron la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos en la “Ruta Wiche García Saleta” Ignacio Pascual Camacho presidente del Tribunal Superior Electoral, Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, Luisín Mejía, presidente del Centro Caribe Sport, Garbialdi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, Anselmo Alejandro Bello y el presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, Dharuelly Leany D´Aza Caraballo vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Olfanny Méndez, presidenta de la Comisión de Deportes.

El organizador de los XXV juegos centroamericanos y del Caribe 2026, el periodista José Monegro estuvo a su cargo las palabras principales del acto, donde destacó la importancia de recibir en el Congreso Nacional con la participación de representantes de los órganos constitucionales la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

“Una antorcha que en su primer trabajo 10 provincias del Sur demostró lo que siempre hemos dicho el deporte nos une y esta iniciativa de los representantes y presidentes de los órganos constitucionales de unirse para recibir la antorcha, demuestra lo grande que somos, demuestra como nuestra institucionalidad ha crecido, a madurado” puntualizó José P. Monegro.

Luisín Mejía Oviedo en su condición de presidente del Centro Caribe Sport, manifestó que en el momento el fuego que representa la llama que enciende los Juegos Centroamericanos y del Caribe de cuya organización se honra en presidir, en la versión 25 se celebra el primer centenario de los juegos.

“Pero trasciende un poco más de la región de Centroamérica y del Caribe. Trasciende un poco más que nuestro continente de América. Quiero compartir con ustedes que estos juegos de esta institución a nivel mundial son los juegos regionales más antiguos”, precisó.

Asimismo, el presidente del Senado Ricardo de los Santos destacó que con la celebración en el país a partir del 24 de julio el país va a demostrar su capacidad de buen anfitrión y de organizador.