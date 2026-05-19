FC UASD conmemora 70 aniversarios de la Escuela de Química

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad de Ciencias, depositó una ofrenda floral en la estatua del patricio Juan Pablo Duarte, como parte de las actividades conmemorativas del 70 aniversario de la Escuela de Química.

La ceremonia fue encabezada por el vicerrector de Investigación y Postgrado, maestro Radhamés Silverio, quien resaltó los aportes realizados por los profesionales de la Química al desarrollo científico, académico y social del país.

Durante el acto, las autoridades universitarias rindieron un minuto de silencio en honor a los profesionales de la Química fallecidos, en reconocimiento a su legado y contribución a la formación de generaciones de especialistas en esta área del conocimiento.

Junto al maestro Silverio participaron el vicerrector Administrativo, Ramón Desangles; el decano de la Facultad de Ciencias, José Ferreira Capellán; el vicedecano Franklin Suzaña; y la directora de la Escuela de Química, maestra Isabel Brito, además de otras autoridades académicas, docentes y estudiantes.

La actividad se llevó a cabo en la explanada frontal del aula magna, en la sede central de la Primada de América.