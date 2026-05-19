Honran a Fernández Domínguez y héroes caídos en la Revolución de Abril de 1965

61 aniversario de la caída del coronel Fernández Domínguez, Juan Miguel Román y demás compañeros

Por Comité Patriótico Francisco Alberto Caamaño Deñó

El 19 de mayo de 1965 cayeron vilmente asesinados por francotiradores yanquis y de las fuerzas reaccionarias que ocupaban el Palacio Nacional, el insigne Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, ideólogo y líder del movimiento constitucionalista militar 1965 de abril, el comandante Juan Miguel Román, los combatientes Euclides Morillo, José Jiménez, así como el entrenador italiano del cuerpo de los hombres rana Illio Capocci y el combatiente de nacionalidad haitiana Jean Sateaux, durante la operación Lazo, que procuraba la toma por asalto del Palacio Nacional.

Esa acción militar estaba fundamentada en el interés táctico de fortalecer institucionalmente el gobierno constitucional en armas, resultando también heridos otros combatientes que participaron en dicha acción, además de los mencionados.

Al cumplirse 61 años de este acontecimiento histórico, es justo honrar la memoria de estos valerosos hombres que cayeron defendiendo el honor y la dignidad de nuestro pueblo, que luchaba en las calles de Santo Domingo por su libertad y la verdadera democracia, expresada en el interés de restablecer el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch y la Constitución de 1963, la más democrática y avanzada de toda la historia de nuestro país. Y por igual, en contra de la grosera segunda invasión militar de los yanquis a nuestra amada Patria, que truncó el triunfo de la Revolución democrática de abril sobre los militares golpistas y la oligarquía cívica en la batalla del puente Duarte

Este nuevo aniversario de este hecho histórico, encuentra a la Patria de Duarte con su soberanía vulnerada por la vergonzosa conducta genuflexa del actual gobierno ante las presiones de una potencia extranjera como Estados Unidos, renegando del ideario de Juan Pablo Duarte, el legado de los Restauradores y de los hombres y mujeres de Abril de 1965.

El mejor homenaje que le podemos manifestar a los héroes y mártires del 19 de Mayo de 1965, es emular su ejemplo de unidad, lucha, dignidad y sacrificio en aras de los intereses de la Patria, levantando en alto su bandera y continuando su legado histórico.

¡¡LOOR Y GLORIA AL CORONEL RAFAEL TOMAS FERNANDEZ DOMINGUEZ, AL COMANDANTE JUAN MIGUEL ROMAN Y DEMÁS CAIDOS!!