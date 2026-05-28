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Santo Domingo, RD., miércoles 27 de mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos y preservar vidas, la Defensa Civil Dominicana y el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) firmaron este miércoles un acuerdo interinstitucional que contempla la instalación de estaciones meteorológicas en locales estratégicos del organismo de protección civil a nivel nacional.

El convenio suscrito por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, y la directora del INDOMET, la ingeniera Gloria Ceballos, permitirá fortalecer el Sistema de Alerta Temprana mediante el monitoreo continuo de las condiciones atmosféricas, la recopilación de datos y la emisión oportuna de informaciones, con miras a eficientizar la gestión preventiva del riesgo de desastres.

Al ofrecer unas palabras, Salas indicó que la instalación de estas estaciones, con supervisión constante por parte de miembros de la Defensa Civil previamente capacitados, permitirá a los tomadores de decisiones monitorear en tiempo real las condiciones climatológicas y tomar las medidas necesarias para evitar pérdidas humanas en zonas vulnerables.

“La República Dominicana, por su ubicación geográfica y diversos factores sociales, económicos y de crecimiento poblacional, está expuesta a amenazas antropogénicas y naturales, como huracanes y tormentas, que provocan inundaciones y daños. Hoy, junto al INDOMET, sellamos un compromiso por la prevención y el fortalecimiento de la gestión de riesgos”, dijo el director.

De su lado, la ingeniera Gloria Ceballos, explicó que las estaciones termopluviométricas aportarán información de gran valor para el Sistema de Alerta Temprana del país.

“La lectura de estos equipos facilitará la identificación temprana de los lugares donde pudiera registrarse un mayor número de precipitaciones y, por ende, inundaciones repentinas. Agradecemos a la Defensa Civil por disponer de los recursos humanos para la realización de esta labor preventiva, a la que como INDOMET brindaremos asesoría y acompañamiento especializado”, resaltó Ceballos.

El convenio fue firmado en un acto celebrado en las instalaciones de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), donde participaron representantes y técnicos de ambas instituciones.