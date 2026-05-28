Evaluación de Desempeño Docente alcanza 85.59 % de avance en sexta fase de observación de clases

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La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó este jueves que la sexta etapa del proceso evaluativo, correspondiente a la observación de clases y revisión de la planificación pedagógica, alcanzó un avance operativo de un 85.59 %, con 67,150 observaciones realizadas de un universo de 78,462 docentes objetivo.

La Comisión detalló que 58,456 docentes ya cuentan con calificaciones disponibles, mientras que 8,694 observaciones permanecen pendientes de publicación. Asimismo, 6,836 evaluaciones están programadas, 1,887 continúan en proceso, 1,269 docentes están pendientes de programación y 41 casos están pendientes de reprogramación.

Igualmente, indicó que esta fase, ya en la cuarta de las cinco semanas programadas para su desarrollo, continúa desarrollándose en los distintos centros educativos del país conforme al cronograma establecido y aseguró que los resultados siguen publicándose en un plazo máximo de 72 horas.

El organismo exhortó a docentes y ciudadanía a consultar únicamente las informaciones emitidas a través de los canales oficiales, al advertir que la difusión de datos descontextualizados puede generar confusión sobre el proceso evaluativo.

La fase de observación de clases, iniciada el 5 de mayo, consiste en la evaluación directa de la práctica pedagógica en el aula, mediante la recopilación de evidencias relacionadas con la planificación docente, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales.

La Evaluación de Desempeño Docente fue declarada de alta prioridad por el ministro Luis Miguel De Camps mediante la Orden Departamental 50/2025 y tiene como objetivo fortalecer la calidad de la enseñanza y promover la mejora continua del sistema educativo.